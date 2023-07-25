Сводка происшествий ⟩ Мать бросила в дочь кальян, граждан Украины не пустили в Эстонию

Насилие

24 июля в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта во дворе дома в Пайде 54-летняя женщина бросила кальян с водой в свою 33-летнюю дочь, которая получила травму.

24 июля в полицию поступило сообщение о том, что 35-летний мужчина избил свою сожительницу в квартире на улице Уус в Кохтла-Ярве. Полиция задержала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе расследования.

24 июля в полицию поступило сообщение о том, что 42-летний мужчина избил 33-летнего мужчину, находясь на водоеме в Нарве. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены полицией в ходе расследования.

24 июля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 36-летний мужчина избил 29-летнего мужчину. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе расследования.

Мошенничество

В полицию обратилась жительница Нарвы, продавшая через Facebook газовую плиту. С продавцом связалась женщина, которая выразила заинтересованность в покупке товара и прислала потерпевшей ссылку для перевода денег, которую та открыла. Потерпевшая ввела в ссылку свои банковские реквизиты, чтобы проверить, были ли переведены деньги за плиту. Позже она обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 280 евро.