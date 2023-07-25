Сводка происшествий ⟩ Мать метнула в дочку ковш с водой, граждан Украины не пустили в Эстонию

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о мошенничестве, жертвой которого стала жительница Нарвы, продававшая через Facebook газовую плиту, а также о случае рукоприкладства в семье с применением ковшика.
Насилие
24 июля в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта во дворе дома в Пайде 54-летняя женщина бросила ковш с водой в свою 33-летнюю дочь, которая получила травму.
24 июля в полицию поступило сообщение о том, что 35-летний мужчина избил свою сожительницу в квартире на улице Уус в Кохтла-Ярве и был задержан полицией. Точные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе расследования.
24 июля в полицию поступило сообщение о том, что 42-летний мужчина избил 33-летнего у водоема в Нарве. Точные обстоятельства происшествия будут установлены полицией в ходе расследования.
24 июля в полицию поступило сообщение, что на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 36-летний мужчина избил 29-летнего. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе расследования.
Мошенничество
В полицию обратилась жительница Нарвы, продававшая через Facebook газовую плиту. С ней связалась женщина, которая выразила заинтересованность в покупке и прислала ссылку, которую потерпевшая открыла и ввела туда свои банковские реквизиты, чтобы проверить, были ли переведены деньги за плиту. Позже она обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 280 евро.
24 июля в полицию обратился 49-летний мужчина из Тартумаа, продававший флис через Facebook Marketplace. С ним связался покупатель, который прислал ему ссылку на курьерскую службу, открыв которую, он должен был войти на свой банковский счет. После чего обнаружил, что с его счета было снято 774 евро.
Кража
24 июля в полицию поступило сообщение о краже набора инструментов и металла из дома в волости Кастре. Ущерб от кражи составляет около 2 000 евро.
24 июля было возбуждено уголовное дело по факту кражи 215 евро из кассы продуктового магазина в поселке Кюдема на острове Сааремаа 15 июля.
24 июля в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ взломан гаражный бокс и похищен сноуборд с оборудованием. Размер ущерба - 860 евро.
24 июля было возбуждено уголовное дело по факту кражи на прошлой неделе велосипеда Trek, запертого на парковке железнодорожной станции в поселке Кеава, Рапламаа.
Безопасность на границе
24 июля на пограничном пункте Нарва-1 пограничники не пустили в Эстонию шесть граждан Украины, трех граждан России и двух граждан Молдовы: у них не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные заявления о цели поездки или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Незаконное использование электроэнергии, природного газа и тепловой энергии
24 июля было возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования электроэнергии с декабря прошлого года по февраль этого года в волости Тори в Пярнумаа, в результате чего поставщику услуг был нанесен ущерб в размере почти 4 500 евро.