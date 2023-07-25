Сводка происшествий ⟩ Мать метнула в дочку ковш с водой, граждан Украины не пустили в Эстонию

Насилие

24 июля в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта во дворе дома в Пайде 54-летняя женщина бросила ковш с водой в свою 33-летнюю дочь, которая получила травму.

24 июля в полицию поступило сообщение о том, что 35-летний мужчина избил свою сожительницу в квартире на улице Уус в Кохтла-Ярве и был задержан полицией. Точные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе расследования.

24 июля в полицию поступило сообщение о том, что 42-летний мужчина избил 33-летнего у водоема в Нарве. Точные обстоятельства происшествия будут установлены полицией в ходе расследования.

24 июля в полицию поступило сообщение, что на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 36-летний мужчина избил 29-летнего. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе расследования.

Мошенничество

В полицию обратилась жительница Нарвы, продававшая через Facebook газовую плиту. С ней связалась женщина, которая выразила заинтересованность в покупке и прислала ссылку, которую потерпевшая открыла и ввела туда свои банковские реквизиты, чтобы проверить, были ли переведены деньги за плиту. Позже она обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 280 евро.