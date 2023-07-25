Страны Балтии разорвут связь с энергосетью России и Беларуси в ускоренном темпе

Министры климата и энергетики Эстонии, Латвии и Литвы во вторник обсудили в Риге детали политического соглашения о более ранней синхронизации. По плану, Балтийские страны официально проинформируют стороны о выходе из системы электропередач России и Беларуси в августе 2024 года, сообщило Министерство климата.

Министр климата Эстонии Кристен Михал заявил после встречи, что после полномасштабной войны России против Украины возросли риски для энергетической безопасности стран Балтии. «Сегодняшняя встреча министров свидетельствует о сильной общей политике энергетической безопасности стран Балтии, - сказал Михал. - Хотя страны Балтии не покупают электроэнергию у России, не продают ее России и не платят России за нахождение в общей полосе частот, мы по-прежнему физически подключены к энергосистеме страны-агрессора, и в соответствии с текущей геополитической ситуацией страны Балтии готовы предпринять совместные усилия, чтобы быстрее, чем планировалось изначально, выйти из российской энергосистемы и присоединиться к континентальной европейской системе».