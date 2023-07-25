Документальный фильм о конном спорте может быть выдвинут от Эстонии на «Оскар»

Каждый год Эстонский институт кино созывает комиссию, которая решает, какой фильм будет выдвинут Эстонией на «Оскар» в категории иностранных фильмов. Список комиссии находится на стадии утверждения, при этом уже готов список эстонских фильмов, которые соответствуют критериям. Документальный фильм «Два сердца» соответствует условиям этого конкурса и будет претендовать на то, чтобы представлять Эстонию на «Оскаре».

По словам генерального секретаря Эстонского союза конного спорта Рийны Пилль, это отличная новость, которая является признанием как для создателей фильма, так и для самой отрасли конного спорта. «Обращение Эстонского института кино с приглашением принять участие в конкурсе, который определит, какой фильм будет выдвинут от Эстонию на «Оскар» в категории иностранных фильмов, является чрезвычайно высокой похвалой и признанием проделанной работы. Безусловно, зрелищность конного спорта и эмоции, которые лошади вызывают как у любителей конного спорта, так и у зрителей фильма, также играют здесь свою роль», - сказала Пилль. По ее словам, окончательные итоги конкурса будут объявлены в августе.