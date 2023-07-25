Документальный фильм о конном спорте может быть выдвинут от Эстонии на «Оскар»

Документальный фильм об эстонском конном спорте «Два сердца», имевший большой успех, может быть представлен от Эстонии на премию «Оскар». Эстонский институт кино призвал Эстонский союз конного спорта представить фильм на конкурс, победитель которого будет номинирован от Эстонии на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».
Каждый год Эстонский институт кино созывает комиссию, которая решает, какой фильм будет выдвинут Эстонией на «Оскар» в категории иностранных фильмов. Список комиссии находится на стадии утверждения, при этом уже готов список эстонских фильмов, которые соответствуют критериям. Документальный фильм «Два сердца» соответствует условиям этого конкурса и будет претендовать на то, чтобы представлять Эстонию на «Оскаре».
По словам генерального секретаря Эстонского союза конного спорта Рийны Пилль, это отличная новость, которая является признанием как для создателей фильма, так и для самой отрасли конного спорта. «Обращение Эстонского института кино с приглашением принять участие в конкурсе, который определит, какой фильм будет выдвинут от Эстонию на «Оскар» в категории иностранных фильмов, является чрезвычайно высокой похвалой и признанием проделанной работы. Безусловно, зрелищность конного спорта и эмоции, которые лошади вызывают как у любителей конного спорта, так и у зрителей фильма, также играют здесь свою роль», - сказала Пилль. По ее словам, окончательные итоги конкурса будут объявлены в августе.