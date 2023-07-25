Пределом для эстонских шпажисток на чемпионате мира стала стадия 1/8 финала

Пробившаяся в число 16 лучших Дифферт в борьбе за выход в четвертьфинал уступила знаменитой итальянке Росселле Фламинго. Несмотря на то, что Дифферт лидировала в поединке против двукратной чемпионки мира со счетом 8:5, в итоге Фламинго выиграла матч со счетом 14:10.