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Пределом для эстонских шпажисток на чемпионате мира стала стадия 1/8 финала

Postimees Sport
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Нелли Дифферт.
Нелли Дифферт. Фото: Tairo Lutter

На чемпионате мира по фехтованию в Милане в индивидуальном турнире шпажисток лучшей из эстонских спортсменок стала Нелли Дифферт, прекратившая борьбу на стадии 1/8 финала.

Пробившаяся в число 16 лучших Дифферт в борьбе за выход в четвертьфинал уступила знаменитой итальянке Росселле Фламинго. Несмотря на то, что Дифферт лидировала в поединке против двукратной чемпионки мира со счетом 8:5, в итоге Фламинго выиграла матч со счетом 14:10.

Ирина Эмбрих и Эрика Кирпу завершили соревнования на стадии 1/32 финала. Эмбрих уступила спортсменке из Гонконга Кайлин Син Чжан Шен со счетом 12:15, а Кирпу проиграла Анне Куни из Венгрии со счетом 13:15.

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