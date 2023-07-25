Пределом для эстонских шпажисток на чемпионате мира стала стадия 1/8 финала

На чемпионате мира по фехтованию в Милане в индивидуальном турнире шпажисток лучшей из эстонских спортсменок стала Нелли Дифферт, прекратившая борьбу на стадии 1/8 финала.
Пробившаяся в число 16 лучших Дифферт в борьбе за выход в четвертьфинал уступила знаменитой итальянке Росселле Фламинго. Несмотря на то, что Дифферт лидировала в поединке против двукратной чемпионки мира со счетом 8:5, в итоге Фламинго выиграла матч со счетом 14:10.
Ирина Эмбрих и Эрика Кирпу завершили соревнования на стадии 1/32 финала. Эмбрих уступила спортсменке из Гонконга Кайлин Син Чжан Шен со счетом 12:15, а Кирпу проиграла Анне Куни из Венгрии со счетом 13:15.