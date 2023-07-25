Жаркий апокалипсис в Европе и США – результат изменения климата, подтвердили ученые

Новое масштабное исследование нескольких ведущих университетов под эгидой World Weather Attribution показало, что если бы не выброшенные человечеством в атмосферу парниковые газы, жара в северном полушарии была бы не такой экстремальной и случалась бы намного реже, а в некоторых местах и вовсе никогда.

Компьютерное моделирование показало, что 75 процентов экстремальных погодных явлений, которые сейчас переживает мир, являются прямым следствием глобального потепления.

Воздействие человека на климат привело к тому, что во время эпизодов исключительной жары, подобных тем, что сейчас переживают Средиземноморье и южные штаты США, столбик термометра поднимается дополнительно на 2,5 градуса в Южной Европе, на 2 градуса в Северной Америке и примерно один градус в Китае.

Жара убивает: связанная с ней избыточная смертность только в Европе в прошлом году превысила 60 тысяч человек, и ученые уверены, что эти оценки занижены, поскольку вести подобный учет сложно и технически, и политически.

Чаще и страшнее

Тушение лесного пожара под Афинами в Греции 19 июля 2023 года. Фото: Reuters

Жара не только усиливается, но и учащается. Если бы не человек, в Китае экстремальные эпизоды случались бы раз в 250 лет, а на юге США и Европы температуры, подобные июльским 2023 года, были бы вообще «практически невозможны», выяснили ученые.

Сейчас же они происходят примерно раз в 15 лет в США и Мексике, каждые десять лет в Южной Европе и раз в пятилетку в Китае.