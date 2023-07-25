Российские владельцы недвижимости обратились с совместной просьбой предоставить им доступ к их финским домам

Трудности, с которыми столкнулись российские граждане-собственники недвижимости в Финляндии – весьма строгие ограничения на въезд и проблемы с содержанием и продажей своей собственности – побудили их обратиться напрямую к президенту Саули Ниинистё.

Ограничения означают, что некоторые домовладельцы не могли получить доступ к своей финской собственности в течение последних двух лет. Игорь Костенко из Санкт-Петербурга рассказал Yle, что разочарован тем, что Финляндия даже не позволяет россиянам приезжать, чтоб поддерживать порядок на даче.

«Мы хотели бы, чтобы к нам относились как к владельцам недвижимости, а не как к туристам. Также мы должны иметь возможность заботиться о своей недвижимости», – сказал Костенко.

Некоторые российские собственники, недовольные сложившейся ситуацией, обратились к Ниинистё с просьбой облегчить их въезд в страну. По словам Костенко, к первоначально направленному в январе совместному заявлению присоединились, подписав его, более 700 российских владельцев недвижимости.

Игра случая

С осени прошлого года гражданам России запрещено совершать туристические поездки в свои финские загородные дома, и разрешен въезд в страну только для проведения самых необходимых ремонтных и работ и обслуживания.