Более 700 россиян, владеющих недвижимостью в Финляндии, подписали совместное заявление с требованием ослабить ограничения на въезд в Финляндию, сообщает финское национальное телерадиовещание Yle.
Российские владельцы недвижимости обратились с совместной просьбой предоставить им доступ к их финским домам
Трудности, с которыми столкнулись российские граждане-собственники недвижимости в Финляндии – весьма строгие ограничения на въезд и проблемы с содержанием и продажей своей собственности – побудили их обратиться напрямую к президенту Саули Ниинистё.
Ограничения означают, что некоторые домовладельцы не могли получить доступ к своей финской собственности в течение последних двух лет. Игорь Костенко из Санкт-Петербурга рассказал Yle, что разочарован тем, что Финляндия даже не позволяет россиянам приезжать, чтоб поддерживать порядок на даче.
«Мы хотели бы, чтобы к нам относились как к владельцам недвижимости, а не как к туристам. Также мы должны иметь возможность заботиться о своей недвижимости», – сказал Костенко.
Некоторые российские собственники, недовольные сложившейся ситуацией, обратились к Ниинистё с просьбой облегчить их въезд в страну. По словам Костенко, к первоначально направленному в январе совместному заявлению присоединились, подписав его, более 700 российских владельцев недвижимости.
Игра случая
С осени прошлого года гражданам России запрещено совершать туристические поездки в свои финские загородные дома, и разрешен въезд в страну только для проведения самых необходимых ремонтных и работ и обслуживания.
В начале июля пограничные ограничения были еще больше ужесточены, и от российских владельцев недвижимости потребовалось еще более подробное обоснование того, почему для проведения ремонтно-эксплуатационных работ требуется присутствие владельца в Финляндии. Это означает, что россияне должны передать все ремонтные работы финским подрядчикам, не въезжая в страну самим.
По словам Костенко, заказ необходимого ремонта становится очень сложным, если они не могут даже приехать на дачу, чтобы проверить ее состояние. Сам Костенко добрался до своей дачи через Норвегию, которая до сих пор позволяет российским туристам въезжать в Шенгенскую зону.
Окончательное решение о том, разрешен ли въезд в страну российскому владельцу недвижимости, принимает финская пограничная служба.
«Это игра случая. Доезжая до границы, ты не знаешь, пустят ли тебя в страну», – сказал Костенко.
Счета накапливаются
Также гражданам России стало сложно оплачивать свои счета в Финляндии, поскольку их банковские счета в финских банках частично закрыты, а банковское движение между двумя странами заморожено.
Проблема усложняется еще и тем, что почтовые отправления и посылки больше не перемещаются между Финляндией и Россией. «В прошлом, например, нам отправляли на бумаге в Россию счета-фактуры по налогу на недвижимость . Теперь этого больше не происходит», – сказал Костенко.
В государственном исполнительном учреждении Финляндии подтвердили, что проблем со сбором налогов на недвижимость с российских владельцев стало больше.
«В начале этого лета мы провели опрос среди судебных исполнителей в районах Кюменлааксо, Южная Карелия и Савонлинна. Выяснилось, что у российских владельцев недвижимости возникли проблемы с налогами», – заявил ведущий окружной судебный исполнитель Антти Сойнинен.
Продать недвижимость практически невозможно
Из-за санкций ЕС, запрещающих перевод евро в Россию, гражданам России практически невозможно продать свою финскую недвижимость.
«Мы знаем семью, которая продала свой дом в Финляндии. Однако банк не перевел деньги в Россию, потому что счет закрыт и банковское движение между Финляндией и Россией не работает», – пояснил Костенко.
Это привело к тому, что россияне пытаются продать свою финскую недвижимость в обмен на недвижимость в России, добавил он.