Беспокойная ночь и тревожное будущее: Израиль охвачен протестами против судебной реформы Нетаньяху

Израильские медики объявили забастовку на 24 часа. Врачи продолжают работать только в Иерусалиме, где усиливаются столкновения между протестующими и полицией.

Резервисты грозят не явиться на обязательные армейские сборы, что может серьезно отразиться на боеготовности Израиля.

Многие газеты и журналы вышли во вторник с черной передовицей и заголовком «Черный день для израильской демократии».

Реформа, вызвавшая такие последствия, лишает полномочий Верховный суд страны, до сих пор выполнявший функции механизма сдержек исполнительной и законодательной власти.

Ее противники (согласно опросам общественного мнения, это около 46 процентов израильтян) считают, что действующее правительство, протолкнувшее реформу, узурпировало власть и посягнуло на демократию.

Протесты продолжались в Израиле с февраля, когда правительство выступило с инициативой реформы. Акции стали самыми массовыми и продолжительными в истории страны.

Десятки тысяч человек, вышедших протестовать после голосования Кнессета в понедельник, обещают, что никогда не смиряться с произволом властей.

Оппозиция просит всех недовольных воздержаться от радикальных действий до завершения процесса рассмотрения апелляций и жалоб, поданных рядом политических и общественных организаций и Коллегией адвокатов.

Сутки после принятия реформы

Протесты в Израиле Фото: AFP

Глава Ассоциации медработников Израиля Цион Хагай заявил, что забастовка необходима в первую очередь для того, чтобы повлиять на настроения многих врачей, которых тревожит будущее Израиля.