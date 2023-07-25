«Новости в 7» за 25 июля: сводка новостей по войне в Украине, со дна Балтийского моря подняли носовую аппарель парома «Эстония», забота об экологии или заплатка для госбюджета - что на самом деле сулит автоналог

Сегодня в выпуске:

- 517-й день войны: Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось, но идет по плану и силы ПВО сбили все иранские дроны, выпущенные по Киеву.Сводка новостей по войне в Украине - в нашем сюжете

- Коротко по стране: со дна Балтийского моря подняли носовую аппарель парома «Эстония», изменения в обучении вождению,запрет на купание в канале Анне, автобусы № 5 будут ходить по прежнему маршруту

- 4800 первокурсников пойдут в Тартуский университет уже 1-го сентября. Но уже сейчас понятно, что мест в общежитии хватит не всем. Что делать и как ситуация обстоит в Таллинне - в сюжете нашего специального корреспондента

- Забота об экологии или заплатка для госбюджета - что на самом деле сулит автоналог, разбирался наш корреспондент.

- Международная панорама: лесные пожары подобрались к турецким отелям, шторм заблокировал транспортную систему Берлина, жара привела к отключению электричества и нехватке воды на Сицилии, принимающая душ крыса попала на видео

- Благоухающий чокер своми руками и городские цветы: какие именно букеты предпочитают горожане. Подробности - в сюжете нашей съёмочной группы.