Несмотря на то, что полиция начала расследование по факту поднятия флага Эстонской ССР рядом с барельефом Юхана Смуула на стене Дома писателей, профессор криминологии Тартуского университета Яан Гинтер уверен, что вскоре это дело будет закрыто.
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Правовед: расследование вывешивания флага ЭССР – напрасная трата ресурсов полиции
По мнению правоведа, такая акция протеста никак не направлена на поддержку антигосударственной деятельности и не поддерживает терроризм. Гинтер убежден, что разбирательство завершится без каких-либо обвинительных приговоров. «По сути, это пустая трата ресурсов полиции», - сказал он.