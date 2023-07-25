Правовед: расследование вывешивания флага ЭССР – напрасная трата ресурсов полиции

По мнению правоведа, такая акция протеста никак не направлена на поддержку антигосударственной деятельности и не поддерживает терроризм. Гинтер убежден, что разбирательство завершится без каких-либо обвинительных приговоров. «По сути, это пустая трата ресурсов полиции», - сказал он.

Ранним утром в субботу двое мужчин - один из них депутат парламента Яак Валге (EKRE) - подняли флаг Эстонской ССР на стене Дома писателей в Старом городе Таллинна. «Если кто-то думает, что флаг Эстонской ССР был вывешен для оправдания или поддержки акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, то этот человек совершенно не в своем уме. Однако барельеф Смуула - тот самый, против чего мы протестовали этой акцией, - может иметь отношение к оправданию этих преступлений», - пояснил ранее Валге.