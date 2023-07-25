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Правовед: расследование вывешивания флага ЭССР – напрасная трата ресурсов полиции

Брита-Мария Алас
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Поднятие флага Эстонской ССР на стене Дома писателей рано утром в субботу, 22 июля. Лестницу поддерживает член EKRE Яак Валге.
Поднятие флага Эстонской ССР на стене Дома писателей рано утром в субботу, 22 июля. Лестницу поддерживает член EKRE Яак Валге. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Несмотря на то, что полиция начала расследование по факту поднятия флага Эстонской ССР рядом с барельефом Юхана Смуула на стене Дома писателей, профессор криминологии Тартуского университета Яан Гинтер уверен, что вскоре это дело будет закрыто.

По мнению правоведа, такая акция протеста никак не направлена на поддержку антигосударственной деятельности и не поддерживает терроризм. Гинтер убежден, что разбирательство завершится без каких-либо обвинительных приговоров. «По сути, это пустая трата ресурсов полиции», - сказал он.

Ранним утром в субботу двое мужчин - один из них депутат парламента Яак Валге (EKRE) - подняли флаг Эстонской ССР на стене Дома писателей в Старом городе Таллинна. «Если кто-то думает, что флаг Эстонской ССР был вывешен для оправдания или поддержки акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, то этот человек совершенно не в своем уме. Однако барельеф Смуула - тот самый, против чего мы протестовали этой акцией, - может иметь отношение к оправданию этих преступлений», - пояснил ранее Валге.

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