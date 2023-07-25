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Чувство уверенности эстонских потребителей понизилось

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Eero Vabamägi

По данным Института конъюнктуры, чувство уверенности потребителей в Эстонии в июле за месяц упало с -29 до -30 пунктов, год назад показатель составлял -36 пунктов.

Оценка экономического положения государства на следующие 12 месяцев в июле упала на с -47 до -48 пунктов, год назад она составляла -62 пункта.

Оценка потребителями экономического положения семьи на следующие 12 месяцев в июле удержалась в месячном сравнении на отметке -22 пункта, в июле 2022 года она составляла -33 пункта.

Оценка вероятности сбережений в следующие 12 месяцев за месяц выросла с -18 до -17 пунктов, год назад она составляла -14 пунктов.

Институт конъюнктуры Эстонии каждый месяц публикует данные барометра конъюнктуры, отражающие разницу в процентных показателях положительных и отрицательных ответов на опрос. Показатель чувства уверенности — это синтезный показатель барометра, используемого Европейской комиссией.

Методика подсчета чувства уверенности потребителей изменилась в мае 2022 года. Размер выборки 1000 человек, опрос проводится в форме онлайн-опроса.

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