Бомжи и наркоманы беспокоят жителей: почему Нарве наплевать на свои здания?

Письмо от арендаторов. Фото: Postimees

В здании расположены детские кружки, клиника Linda, развлекательный центр Lazerzone, многочисленные MTÜ, и им, понятное дело, сложившаяся ситуация не нравится.

«Уже просто сил нет. Я тут работаю, у меня салон, ко мне приходят клиенты, которые вынуждены на все это смотреть. Иногда и страшно бывает, потому что от неадекватных людей не знаешь, чего ожидать. Это неприятно, особенно если учесть тот факт, что я плачу деньги за аренду помещения», - поделилась Ирина, арендатор одного из помещений на Линда 4.

Отдых на Линда 4 (фото из архива арендаторов). Фото: Postimees

«Ирина мне звонит довольно часто, она девушка очень ответственная. Были случаи, когда она звонила мне и в вечерние часы, когда сама на работе задерживалась. После девяти набирает и рассказывает про какого-то пьяного мычащего товарища, который спит на площадке», - сказал Александр.

По словам Черникова, он неоднократно обращался в город с просьбой как-то решить данную проблему, но город так ничего и не предпринял. «Я вызывал полицию, они приезжали, пересчитывали, пьяных увозили, остальных выгоняли. Дальше история повторялась», - рассказал маклер. "Мне это тоже не нравится, потому что из-за такой проблемы мне трудно сдавать помещения в аренду", - добавил он.