Бомжи и наркоманы беспокоят жителей: почему Нарве наплевать на свои здания?

Недавно к журналисту Postimees обратился отчаявшийся нарвский маклер Александр. Суть отчаяния прямо как в старые-добрые девяностые: в подъезде дома по адресу Линда, 4 постоянно собираются молодые шумные компании, а зимой туда любят заглянуть на огонек бомжи. И их не останавливает даже тот факт, что здание находится под охраной, а двери на ночь закрываются.
Александр Черников работает маклером в фирме Trianon. Дом на Линда 4 принадлежит городу, Александр сдает в аренду помещения, которые находятся на четвертом этаже.
«В этом здании небезопасно находиться его посетителям и арендаторам, потому что там все время собираются асоциалы - зимой это, в основном, пьяные люди без определенного места жительства, а летом - молодежь от 18 до 20 лет», - пожаловался Александр.
И, дабы не быть голословным, провел журналисту небольшую, но очень интересную экскурсию по самому зданию. Стоит отметить, что оно находится в плачевном состоянии как внутри, так и снаружи. Территория рядом со зданием не убирается, повсюду грязь и мусор, со стен грустно отваливается штукатурка. Внутри самого здания отсутствует ремонт, поэтому общие помещения выглядят плачевно. Но, видимо, недостаточно плачевно для непрошенных посетителей - судя по крайне увлекательной настенной живописи и нескольким притащенным в здание стульям, собираться тут любят частенько.
«Как-то они сюда даже барабанную установку притащили», - делится воспоминаниями Черников.
И не только он: и арендаторам Александра есть, что вспомнить. Так, например, Trianon поделился с нами письмом, которое было совместно составлено и подписано несколькими MTÜ. «Наркоманы, пьяницы и бомжи ежедневно спят на этажах и лестницах, справляют нужду, курят, распивают алкоголь и представляют опасность для арендаторов и посетителей. На лестницах и на этажах стоит неприятный запах», - говорится в письме. Письмо датировано 2020 годом, но из слов Александра и самой экскурсии становится понятно - воз и ныне там.
В здании расположены детские кружки, клиника Linda, развлекательный центр Lazerzone, многочисленные MTÜ, и им, понятное дело, сложившаяся ситуация не нравится.
«Уже просто сил нет. Я тут работаю, у меня салон, ко мне приходят клиенты, которые вынуждены на все это смотреть. Иногда и страшно бывает, потому что от неадекватных людей не знаешь, чего ожидать. Это неприятно, особенно если учесть тот факт, что я плачу деньги за аренду помещения», - поделилась Ирина, арендатор одного из помещений на Линда 4.
«Ирина мне звонит довольно часто, она девушка очень ответственная. Были случаи, когда она звонила мне и в вечерние часы, когда сама на работе задерживалась. После девяти набирает и рассказывает про какого-то пьяного мычащего товарища, который спит на площадке», - сказал Александр.
По словам Черникова, он неоднократно обращался в город с просьбой как-то решить данную проблему, но город так ничего и не предпринял. «Я вызывал полицию, они приезжали, пересчитывали, пьяных увозили, остальных выгоняли. Дальше история повторялась», - рассказал маклер. "Мне это тоже не нравится, потому что из-за такой проблемы мне трудно сдавать помещения в аренду", - добавил он.
Дело в том, что в здании хоть и стоит сигнализация, а двери закрываются автоматически, желающие все равно имеют возможность попасть внутрь. Александр считает, что проблема в аварийной двери, которая открывается в любое время просто так. «А может быть кто-то забирается в здание еще до того, как двери блокируются, и потом просто открывает их изнутри, приглашая своих друзей», - размышляет Черников.
Postimees решил обратиться к городу за комментарием. По словам заведующей отдела имущества Департамента городского хозяйства Елены Скулачевой, в феврале 2023 года, после обращения в департамент одного из арендаторов в здании Линда 4, был изменён подход к обеспечению безопасности объекта.
«Здание функционирует в режиме технической охраны с 22:00-7:55. В другое время здание находится в режиме открытого публичного доступа с требованием соблюдения правил нахождения в общественном месте. Ежедневно, в момент постановки здания на техническую охрану происходит физический обход здания работниками охранной фирмы. Также проверяются и закрываются все двери и окна в здании. Здание находится под сигнализацией и видеонаблюдением, нахождение третьих лиц в ночное время в здании невозможно. Исключением является хостел, но он имеет свой вход с карточной системой доступа и его деятельность ограничена одним этажом", - прокомментировала Елена.
Скулачева добавила, что полиция реагирует на вызовы арендаторов, но не находит в них состава правонарушения, как правило, эти обращения не соответствуют действительности и сводятся к жалобам на компанию подростков, разместившуюся в коридоре или на эвакуационной лестнице.
«С арендаторами в марте была проведена встреча и даны ответы на все вопросы, было написано письмо, разъясняющее порядок на данном объекте. Обо всех проблемах была договорённость сообщать непосредственно специалистам Департамента городского хозяйства. Обращений арендаторов за всё это время было несколько и в последние месяцы нет совсем», - добавила Елена.
Александра этот ответ не устраивает по абсолютно понятным причинам. «Специалисты города заканчивают свой рабочий день в 17.00 и в выходные тоже недоступны. Писать им письмо в субботу о том, что там рейв у подростков... А что делать с теми, кто например спрятался в коридорах? Сигнализация сработает только, когда они будут выходить из здания, при перемещении внутри здания сигнализация не срабатывает», - сказал он. «Я вижу решение этой проблемы только с помощью блокировки всех пожарных дверей. Город этого не предлагает, - добавил Александр, - Проблема не решена, приняты полумеры».
Пока с уверенностью нельзя сказать, что во время холодов не возникнет нового наплыва бездомных и неприкаянных тусовщиков, хотя город уверен, что все под контролем. Как бы то ни было, здание на Линда 4 и его территория остаются в ужасном состоянии, и эту проблему город тоже пока не решил.