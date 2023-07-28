В Ида-Вирумаа тысяч потребителей ждет резкое повышение цен на воду

Недавно AS Narva Vesi обратилось в Департамент конкуренции с просьбой разрешить им поднять цены на водоснабжение и очистку сточных вод. Предполагается, что в том случае, если департамент одобрит просьбу Narva Vesi, цены для потребителей вырастут больше, чем на 30%.
Цена на воду от Narva Vesi уже совсем скоро может вырасти до 1,28 евро за кубометр. Утилизация и очистка сточных вод может начать стоить 1,42 евро за кубометр.
Цена же водоснабжения, водоотведения и очистки составит 2,7 евро за кубометр. В таком случае частные лица и квартирные товарищества будут платить за холодную воду на 32% больше, чем сейчас. На сегодняшний день кубометр холодной воды стоит 2,04 евро.
Мэр Нарвы Катри Райк заявила, что повышение цены, к сожалению, неизбежно в сложившейся ситуации. Narva Vesi и так долго откладывала повышение цен на воду. Дальнейшая отсрочка невозможна.
«Как городское предприятие, Narva Vesi не может быть убыточным - ведь оно единственное в своем роде. Цена на воду должна отражать реальные затраты», - прокомментировала ситуацию Райк.
По словам мэра, Нарва совместно с компанией Narva Vesi ищет пути дальнейшего развития городского водоканала, включая слияние с Нарва-Йыэсууским водоканалом. «БольшАя компания имеет возможность претендовать на европейские субсидии. Эти обсуждения и переговоры предстоят уже в августе. Ведется подготовка материалов», - пояснила Катри.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин уверен, что потенциальное повышение цены оправдано, если ознакомиться с годовыми хозяйственными отчётами предприятия за последние два года.
«К сожалению, это неизбежно. Да, любое повышение цен не может сказаться на людях положительно, но нужно признать, что, даже несмотря на повышение, тариф останется невысоким», - заявил Ильин. «Город не может себе позволить дотировать стабилизацию тарифа во избежание повышения цен», - добавил он.