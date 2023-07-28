В Ида-Вирумаа тысячи потребителей ждет резкое повышение цен на воду

Цена на воду от Narva Vesi уже совсем скоро может вырасти до 1,28 евро за кубометр. Утилизация и очистка сточных вод может начать стоить 1,42 евро за кубометр.

Цена же водоснабжения, водоотведения и очистки составит 2,7 евро за кубометр. В таком случае частные лица и квартирные товарищества будут платить за холодную воду на 32% больше, чем сейчас. На сегодняшний день кубометр холодной воды стоит 2,04 евро.

Мэр Нарвы Катри Райк заявила, что повышение цены, к сожалению, неизбежно в сложившейся ситуации. Narva Vesi и так долго откладывала повышение цен на воду. Дальнейшая отсрочка невозможна.

«Как городское предприятие, Narva Vesi не может быть убыточным - ведь оно единственное в своем роде. Цена на воду должна отражать реальные затраты», - прокомментировала ситуацию Райк.

По словам мэра, Нарва совместно с компанией Narva Vesi ищет пути дальнейшего развития городского водоканала, включая слияние с Нарва-Йыэсууским водоканалом. «БольшАя компания имеет возможность претендовать на европейские субсидии. Эти обсуждения и переговоры предстоят уже в августе. Ведется подготовка материалов», - пояснила Катри.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин уверен, что потенциальное повышение цены оправдано, если ознакомиться с годовыми хозяйственными отчётами предприятия за последние два года.