Летняя галерея ⟩ Сажайте – и вырастет: спасет ли огород эстонскую демократию

С огородниками лучше всего назначать свидания в огороде. Это такое место, которое обязательно требует ухода почище домашнего питомца, так что осознанному человеку, ввязавшемуся в это дело, там всегда есть чем заняться. А моя собеседница, приехавшая на велосипеде в огород на улице Коллане на границе Кесклинна и Кадриорга, - человек осознанный и увлеченный. Она не очень похожа на руководителя проектов Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства таллиннской мэрии. Что хорошо говорит и о мэрии, и о ее чиновниках.

Зачем городить огород

Мария Дерлыш – урбанистка, не преодолевшая в себе ландшафтного архитектора. Вернее, она сделала так, чтобы специалист, чья работа ассоциируется с оформлением частных ограниченных территорий, вышел в открытый город. «Меня всегда интересовали общественные пространства. В НКО Lasnaidee, которое мы основали с единомышленниками в 2014 году, с самого начала преобладала мысль, что нам нужно что-то делать самим, не дожидаясь помощи от власти. Нам хотелось, чтобы у нас в спальном районе тоже было хорошо. Почему в Кадриорге есть Kadriouru selts, которое делает всякие клевые вещи, а у нас ничего такого нет?»

Мария Дерлыш привезла на велосипеде мелкий садовый инвентарь. Фото: Ян Левченко