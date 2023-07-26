Популярность «Ээсти 200» упала до самого низкого уровня за последние три года

Согласно последним результатам, правящую Партию реформ поддерживают 28,3 процента, Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) - 22,8 процента, Центристскую партию - 17,5 процента граждан, имеющих право голоса.

Поддержка Партии реформ, занимающей первую позицию, и EKRE, остающейся на втором месте, за неделю существенно не изменилась, а разница между двумя партиями составляет 5,5 процентных пункта. Поддержка Центристской партии за последние три недели выросла на 1,9 процентных пункта, разница с EKRE составляет 5,3 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют «Отечество» (10 процентов), СДПЭ (9,3 процента) и «Ээсти 200» (семь процентов). Поддержка «Ээсти 200» с начала апреля уменьшилась на 8,8 процентных пункта. В последний раз поддержка партии «Ээсти 200» была настолько низкой в ​​начале августа 2020 года, то есть почти три года назад.

Партии правящей коалиции в целом поддерживают 44,6% опрошенных, а оппозицию - 50,3%.