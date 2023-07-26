Ср, 26.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Видео ⟩ Проливной дождь спровоцировал потопы в Таллинне

Facebook Twitter
Comments
Потом на Лаагна-теэ в Таллинне.
Потом на Лаагна-теэ в Таллинне. Фото: Priit Simson

Проливной дождь привел к небольшим потопам на улицах столицы.

«Небольшой субциклон, сформировавшийся в ложбине низкого давления, почти не перемещался над Харьюмаа, поэтому в течение длительного времени шли дожди умеренной/сильной интенсивности», - написал синоптик Кайро Кийтсак в социальных сетях.

По сообщениям читателей, после полуночи на более узких улицах Таллинна уже были небольшие потопы. Умеренные дожди продолжались как минимум до полтретьего ночи.

Рейди-теэ в Таллинне около часа ночи.

Кийтсак добавил, что вчера с 14:00 до 24:00 на аэрологической станции Таллинн-Харку уже выпало 60,7 мм дождя, из которых 46,2 мм за четыре часа с 20:00 до 24:00 и 24,9 мм за один час с 23:00 до 24:00.

Сегодня днем в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 17-23 градуса тепла.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх