Решено: страны Балтии синхронизируют свои сети с Европой до лета 2025 года

«Согласие Латвии и Эстонии немного ускорить синхронизацию и их одобрение даты сделали это соглашение возможным. Это большое достижение, поскольку впервые установлена точная дата отключения от системы UPS/IPS, а это значит, что в феврале 2025 года Литва избавится от последней цепи, связывавшей с наследием советской империи», - сказал Крейвис в комментарии для литовского бюро агентства BNS.

Документы, закрепляющие это соглашение, должны быть подписаны премьер-министрами стран Балтии и операторами передающих систем в начале августа, сообщило Министерство энергетики.

В рамках соглашения операторы будут обязаны в августе 2024 года уведомить своих партнеров о совместном решении не продлевать контракт с постсоветской энергосистемой (БРЭЛЛ), контролируемой Москвой, и синхронизироваться с Европой до февраля 2025 года.

"Это решение принято с учетом изменившейся ситуации с геополитической безопасностью в регионе в контексте войны В Украине. Оно подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Во вторник министр энергетики Дайнюс Крейвис встретился в Риге с министром климата и энергетики Латвии Раймондсом Чударсом и министром климата Эстонии Кристеном Михалом, где представил решение Государственного совета по обороне о поручении правительству достичь соглашения о синхронизации с латвийской и эстонской энергосистемами в феврале 2025 года.

Крейвис заявил во вторник, что такое соглашение должно быть подписано в начале августа. По его словам, цель состоит в том, чтобы подписать два соглашения: одно на политическом уровне премьер-министров, а другое - на уровне трех балтийских сетевых операторов.

Ранее Литва добивалась синхронизации еще раньше, в 2024 году, но Латвия и Эстония выступили против этого.