Эстонский теннисист обыграл пятикратного победителя турниров Большого шлема

Первая ракетка Эстонии среди мужчин Марк Лайал (ATP 224) победил француза Пьера-Юга Эрбера (ATP 451) в первом раунде турнира Challenger 100 в Сеговии (Испания).
32-летний Эрбер за свою карьеру выиграл пять турниров Большого шлема в парном разряде. При этом среди его трофеев имеются и титулы всех четырех турниров шлема. Последний раз он побеждал на Открытом чемпионате Франции 2021 года.
На самом деле, Эрбер был также хорошим игроком в одиночном разряде. В феврале 2019 года он занимал 36-е место в мировой рейтинговой таблице. Но его самая сильная сторона – игры в парном разряде, тут он занимает второе место в мировом рейтинге.
Матч длился час 35 минут, Лаял победил со счетом 6:4, 7:6 (4). Соперником эстонца во втором туре будет испанец Пабло Ламас Руис (ATP 184).