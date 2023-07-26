Эстонский теннисист обыграл пятикратного победителя турниров Большого шлема

32-летний Эрбер за свою карьеру выиграл пять турниров Большого шлема в парном разряде. При этом среди его трофеев имеются и титулы всех четырех турниров шлема. Последний раз он побеждал на Открытом чемпионате Франции 2021 года.

На самом деле, Эрбер был также хорошим игроком в одиночном разряде. В феврале 2019 года он занимал 36-е место в мировой рейтинговой таблице. Но его самая сильная сторона – игры в парном разряде, тут он занимает второе место в мировом рейтинге.