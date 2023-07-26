Детям в театре угодить непросто. Изображать интерес они пока не умеют, так что держать их внимание надо по-честному. Перед самыми летними каникулами актер и кукольник Руслан Вольфсон совместно с Екатериной Корабельник поставил в «Русском театре» спектакль «Акулиска враг редиски», который осенью возобновится. Говорим сегодня в передаче Rus.Postimees «На кухне» о пленительной силе абсурда, управлении смехом и месте куклы в нашей жизни.
«Прощай, волчара!» и другие безобразия: в гостях у Rus.Postimees кукольник Русского театра
Руслан Вольфсон - это классический театр одного актера, который умеет все. Делать куклы, изобретать методы их управления, озвучивать и взаимодействовать с ними. Потому что актера может быть видно на сцене вместе с куклой. А иногда и должно.
В течение прошлого сезона Руслан сделал для Русского Театра куклу, занятую в спектакле «Баба Мора», и поставил вместе с Екатериной Корабельник целый спектакль «Акулиска враг редиски и другие истории о Лисе и Поросенке». Там два главных героя: сомневающийся боязливый Поросенок и легкомысленный заводила Лис. Автор литературной основы, норвежец Бьёрн Рервик, обладатель букета литературных премий, только на русском языке издано полтора десятка наименований его книг.
Поговорим с Русланом о том, только ли для детей предназначен кукольный театр, чем кукла лучше живого актера, помогает ли опыт многодетного папы создавать детские спектакли и какие новые творческие темы подарила Эстония. Вспомним самые крышесносные постановки Руслана и его «магнитного театра» - хулиганский стихотворный «Колобок» и «Самый счастливый осьминог». И самый главный вопрос - чему дети могут научить взрослых и чему они учат Руслана Вольфсона.