«Прощай, волчара!» и другие безобразия: в гостях у Rus.Postimees кукольник Русского театра

Руслан Вольфсон - это классический театр одного актера, который умеет все. Делать куклы, изобретать методы их управления, озвучивать и взаимодействовать с ними. Потому что актера может быть видно на сцене вместе с куклой. А иногда и должно.

В течение прошлого сезона Руслан сделал для Русского Театра куклу, занятую в спектакле «Баба Мора», и поставил вместе с Екатериной Корабельник целый спектакль «Акулиска враг редиски и другие истории о Лисе и Поросенке». Там два главных героя: сомневающийся боязливый Поросенок и легкомысленный заводила Лис. Автор литературной основы, норвежец Бьёрн Рервик, обладатель букета литературных премий, только на русском языке издано полтора десятка наименований его книг.

Руслан Вольфсон - лучший друг детей. Фото: Ян Левченко