Руслан Вольфсон, человек-театр: «Если хотите театр для взрослых, будет то же самое, только без одежды»

- (Смех) Есть прием поставить пюпитр за кулисы и бегать смотреть, что написано. А есть такой, что ты останавливаешься и говоришь: ой, у тебя такие очки классные, я себе такие в детстве хотел, так что у меня текст из головы вылетел, и я не знаю, что буду говорить по сказке. <…>

- Это очень хороший вопрос. Зачастую после спектакля подходят родители и говорят: ой, а мы смеялись больше, чем дети, у вас есть что-нибудь для взрослых? И я все время отшучиваюсь: да, я играю то же самое, только без одежды. Вот, значит, приходите на спектакль! (Общий смех). Дело в том, что я стараюсь идти от себя, и мне бы хотелось, чтобы ко мне ходили семьями. Не так, когда, знаешь, детский сад или школу по 200 человек загоняют. Они все друг друга знают, у них в зале свой спектакль, а у тебя на сцене свой, никто на тебя не смотрит. Мне хочется семейного общения. Поэтому я закладываю внутрь спектакля взрослые шутки и в то же время пытаюсь визуально делать так, чтобы детям было интересно. В моем первом спектакле «Колобок», где кукла на магнитах, перемещаются плоские картинки, которые иллюстрируют классическую сказку. Но в речи я добавляю всякий юмор с подтекстом, который понятен родителям. То есть дети смотрят сказку, которую они знают, а родители в то же время получают что-то «между строк».