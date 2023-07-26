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«Орбанизация» Грузии. Как на пути в ЕС страна выбрала консервативный популизм Венгрии

BBC News Русская служба
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BBC
Грузия.
Грузия. Фото: AFP

Для грузинских властей на фоне похолодания отношений с Западом и Украиной главным единомышленником в Европейском союзе выглядит Венгрия. Венгерский премьер Виктор Орбан, которого в Европе критикуют за ограничение свобод и приятельские отношения с Владимиром Путиным, - удобный партнер для нынешнего руководства Грузии, но это, возможно, не самый удачный выбор для страны, которая надеется получить статус кандидата в ЕС к концу этого года.

«Для вас это приемлемо - та необузданная пропаганда, которая ведется в некоторых странах, в связи с той же сменой пола. Это пропаганда, которая отравляет детей, в школах, не говоря уже про университеты», - отбивался в мае от вопросов журналистов грузинский премьер Ираклий Гарибашвили после участия в Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

На этом мероприятии Гарибашвили был единственным действующим лидером страны, не считая ключевого спикера - венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Поездка Гарибашвили на слет консерваторов, который критики назвали собранием популистов и евроскептиков, была демонстративным, но далеко не единственным показателем противостояния руководства Грузии либеральным ценностям.

Грузинские власти, и раньше не отличавшиеся энтузиазмом в защите прав меньшинств, в последнее время особенно активно выступают против так называемой ЛГБТ-пропаганды, обвиняют оппонентов в либеральном фашизме, а протестующую молодежь - в «спутанной ориентации».

Отличился даже министр обороны. В условиях, когда 20% своей территории Грузия считает оккупированными Россией, Джуаншер Бурчуладзе заявил, что именно либерализм может нести прямую угрозу безопасности и суверенитету страны.

В следующем году Грузию ждут парламентские выборы, и такая риторика властей может быть попыткой одновременно привлечь консервативную часть электората и посеять в обществе скепсис в отношении Европы - чтобы обезопасить себя на случай отказа в статусе кандидата в ЕС.

На этом пути грузинские власти во многом повторяют уже проторенные пути правительств как Венгрии, так и России, манипулируя темами ЛГБТ, традиций и церкви.

Родственные души

Участие Гарибашвили на слете консерваторов было демонстративным, но далеко не единственным показателем растущего противостояния Тбилиси либеральным западным ценностям.
Участие Гарибашвили на слете консерваторов было демонстративным, но далеко не единственным показателем растущего противостояния Тбилиси либеральным западным ценностям. Фото: GOVERNMENT OF GEORGIA

Грузинский премьер называет Виктора Орбана настоящим другом Грузии, который поддерживает членство страны в НАТО и ЕС.

Орбан же хвалит Гарибашвили за пример того, как жить в тени России, сохраняя свою страну и мир в ней.

Венгерские и грузинские политики говорят о схожестях в истории и культуре, об общих ценностях, которые Гарибашвили описывает как «христианские ценности, национальные, патриотичные, семейные ценности».

«Народу Венгрии очень повезло, что у него такой мудрый и дальновидный лидер, он стоит на страже фундаментальных ценностей и является примерным политиком, это боевой христианин», - говорил грузинский премьер.

«Они [власти] хотят показать, что мы не российские, а европейские консерваторы. Такое алиби создается для внутреннего потребления. Видимо, власти получили совет от своих консультантов сбалансировать проблемный для них имидж пророссийской партии тем, что они проевропейские, они за настоящую Европу», - считает политолог Гиа Нодиа.

При этом на самом деле власти как в Грузии, так и в России и Венгрии играют по одним и тем же правилам, пытаясь консолидировать и сохранить власть, полагает исследователь конституционализма из института Gnomon Wise при Университете Грузии Давида Зеделашвили. Одна из характерных черт подобных режимов - опора на относительное большинство в обществе, которое их поддерживает.

«Для создания такой опоры им нужна постоянная поляризация в обществе, в которой их главный инструмент - показать, что есть злые либеральные элиты и есть они, которые поддерживают обычных людей. Это их главная стратегия для получения электоральной поддержки, которую используют как Путин, так и Орбан и нынешний режим в Грузии», - говорит Зеделашвили.

В Грузии принятия закона против ЛГБТ-пропаганды время от времени требовали ультраконсервативные и лояльные Кремлю группы и политики.
В Грузии принятия закона против ЛГБТ-пропаганды время от времени требовали ультраконсервативные и лояльные Кремлю группы и политики. Фото: VANO SHLAMOV/AFP

Тема сексуальных меньшинств - излюбленный инструмент в арсенале властей как России, так и Венгрии, который сегодня активно используют грузинские власти. При премьерстве Виктора Орбана был принят так называемый анти-ЛГБТ закон - запрет на доступ несовершеннолетних к материалам, которые «рекламируют или изображают» гомосексуальность или смену пола.

Местные активисты и правозащитники называли это законодательство венгерской версией принятого в 2013 году в России закона против ЛГБТ-пропаганды, а Европейская комиссия обратилась в Европейский суд, посчитав венгерский закон нарушением фундаментальных прав и европейских ценностей.

В России в 2022 году власти пошли еще дальше и ввели запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений уже среди всех возрастов. Четкого определения «гей-пропаганде» авторы закона так и не дали, но он уже привел к цензурированию литературы и кинематографа, а также к усилению дискриминации в отношении ЛГБТ-людей.

В Грузии принятия закона против ЛГБТ-пропаганды время от времени требовали ультраконсервативные и лояльные Кремлю группы и политики, однако в стране, которая стремится вступить в Европейский cоюз, у таких инициатив до недавнего времени перспективы были туманные.

Но сегодня по крайней мере начало обсуждения подобных инициатив уже не выглядит невозможным.

В правящей «Грузинской мечте» ранее говорили, что не рассматривают принятие подобного законопроекта, но в конце июля грузинский премьер в парламенте в очередной раз говорил о неприемлемости ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних и заявил, что этот вопрос требует урегулирования.

В тени России

Украинский президент не раз призывал Тбилиси отпустить Саакашвили на лечение в Украину или западные страны и прекратить показательную казнь, за которой, по его словам, стоит Кремль.
Украинский президент не раз призывал Тбилиси отпустить Саакашвили на лечение в Украину или западные страны и прекратить показательную казнь, за которой, по его словам, стоит Кремль. Фото: Sergei Supinsky / AFP

Власти и раньше не были дружественно настроены к ЛГБТ, говорит Зеделашвили, но для мобилизации электората они чаще прибегали к другим темам.

К примеру, для образа врага власти использовали «кровавое девятилетнее правление» основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили и перешедшего в оппозицию «Единого национального движения».

Но при таких режимах поляризация и поиск образов врагов никогда не завершается, говорит Зеделашвили.

В 2022 году, в то время как западные страны вводили против России беспрецедентные санкции в попытке остановить вторжение в Украину, власти Венгрии и Грузии обвиняли оппонентов в попытке втянуть их страны в чужую войну.

Москва, Будапешт и Тбилиси учатся друг у друга, считает Зеделашвили, но между ними есть и различия: «К примеру, Россия с самого начала была более деспотичной. В Грузии такие элементы деспотизма, как очевидное своевольное преследование политических противников, тоже всегда были. Орбан отличается тем, что он добивается своих целей, не прибегая к таким грубым маневрам».

Сходства есть и во внешней политике, которая, несмотря на то, что Венгрия - часть ЕС, иногда расходится с позицией Брюсселя.

Орбан, давно имеющий разногласия с Украиной и теплые отношения с Кремлем, занимает двойственную позицию по поводу войны: на словах поддерживая общую политику ЕС и НАТО, он отказывается не только пропускать поставки оружия в Украину через Венгрию, но и периодически препятствует инициативам Евросоюза по оказанию помощи Киеву.

Виктора Орбана критики называют самым авторитарным лидером в Евросоюзе.
Виктора Орбана критики называют самым авторитарным лидером в Евросоюзе. Фото: THIERRY MONASSE/GETTY

Грузинские власти ведут себя не менее противоречиво. Они говорят, что поддерживают Украину на дипломатическом уровне, но не будут оказывать ей военной помощи и вводить санкции против России. В то время как страны ЕС закрыли небо для российских самолетов, официальный Тбилиси приветствовал решение Москвы возобновить прямое авиасообщение с Грузией.

Грузинские власти избегают прямой критики в адрес Кремля и обвиняют Киев в желании открыть второй фронт и втянуть Грузию в войну против России. Еще одним камнем преткновения между Тбилиси и Киевом стал находящийся в тюрьме экс-президент Грузии (и бывший губернатор Одесской области) Михаил Саакашвили, передачи которого требуют украинские власти.

Разница в ситуациях Венгрии и Грузии лишь в том, что Грузия пока еще даже не имеет официального статуса кандидата в Европейский cоюз, и риск оказаться в полной изоляции от демократического западного мира для нее выше.

«Венгрия - член НАТО и ЕС, у нее нет границы с Россией, у нее нет особых угроз со стороны России. У Грузии все наоборот, поэтому такая фактически пророссийская политика грузинских властей вызывает больше беспокойства с точки зрения угроз национальным интересам Грузии. Венгрия может проводить ту же политику, какая есть по отношению в России, но она не станет сателлитом России, тогда как у Грузии риск заключается как раз в этом», - говорит политолог Гиа Нодиа.

Союзники в ЕС

От так называемого закона об иноагентах, который критики называли аналогом российского законодательства 2012 года, властям пришлось отказаться из-за вспыхнувших в Тбилиси массовых протестов.
От так называемого закона об иноагентах, который критики называли аналогом российского законодательства 2012 года, властям пришлось отказаться из-за вспыхнувших в Тбилиси массовых протестов. Фото: DARO SULAKAURI/GETTY IMAGES

Поддержка Венгрии может помочь Грузии в получении статуса кандидата в ЕС, но близость с венгерским премьером, по словам аналитиков, идет вразрез устремлениям страны стать частью союза.

«Орбан считается самым авторитарным правителем внутри Европейского cоюза, и то, что грузинское правительство подчеркивает близость к его идеологии, находится в диссонансе к декларированной цели Грузии к евроинтеграции. Но в том, что грузинское правительство принимает шаги, противоречащие евроинтеграции, ничего нового нет», - отмечает Нодиа.

У европейских стран действительно все больше вопросов к грузинским властям по поводу отката от демократических реформ.

В марте этого года ЕС резко раскритиковал так называемый закон об иноагентах - его оппоненты называли аналогом российского законодательства 2012 года. В итоге власти отказались от него из-за вспыхнувших в Тбилиси массовых протестов. От похожего законодательства в 2021 году пришлось отказаться и Венгрии - из-за решения структур ЕС.

Демонстративная близость грузинских властей ценностям Орбана, которого называют занозой в боку ЕС, стала последней каплей для влиятельных партнеров «Грузинской мечты» в Европарламенте. Партия европейских социалистов (ПЕС) после участия Гарибашвили в конференции в Будапеште исключила «Грузинскую мечту», которая была членом-наблюдателем в ПЕС с 2015 года, из своих рядов.

Сама грузинская правящая партия, впрочем, не стала дожидаться официального решения об исключении и разорвала партнерство с ПЕС, обвинив ее в переходе на «псевдолиберальную платформу».

В этом «Грузинская мечта» также повторила путь венгерского лидера и его партии «Фидес», которые под угрозой исключения и через два года после приостановки членства заявили о выходе из Европейской народной партии.

«Принимайте нас такими, какие есть»

В Грузии, как показывают опросы, абсолютное большинство населения выступает за будущее страны в Европейском союзе.
В Грузии, как показывают опросы, абсолютное большинство населения выступает за будущее страны в Европейском союзе. Фото: NICOLO VINCENZO MALVESTUTO/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET

Грузинские власти по-прежнему декларируют приверженность европейской и евроатлантической интеграции, но на деле пытаются повторить опыт Венгрии, считают политологи.

«Их [грузинских властей] стратегия в том, чтобы достичь максимальной интеграции и получить максимальные блага от ЕС, ни в чем не уступая и оставив такой же режим, который есть. Они понимают, что это может не получиться, и поэтому они должны быть готовы к обоим возможным сценариям к выборам будущего года», - говорит Давид Зеделашвили.

Прозападный курс Грузии в последнее время становится фактически формальностью, отмечает Гиа Нодиа.

«Риторика, что Запад означает гомосексуализм и моральное разложение, всегда присутствовала, но ее озвучивали крайне правые группы, которые формально не были связаны с правительством, хотя фактически пользовались определенным покровительством властей. В последний год эта риторика стала мейнстримом правящей партии, - говорит политолог. - Фактически риторика становится антизападной с добавлением того, что принимайте нас такими, какие мы есть».

В правящей партии говорят, что повода для отказа Грузии в статусе кандидата нет, и власти сделали максимально возможное для его получения.

При этом, по их словам, в декабре будет принято политическое решение, поэтому заранее предсказать, каким будет его содержание, невозможно.

Согласно представленному в июне устному отчету Европейской комиссии, из 12 приоритетов, которые были представлены Грузии для получения статуса кандидата в ЕС, полностью выполнены только три.

В отличие от Грузии, Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС летом 2022-го.

По поводу предоставления статуса Грузии решение Европейского cоюза ожидается до конца этого года.

BBC
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