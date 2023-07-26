«Орбанизация» Грузии. Как на пути в ЕС страна выбрала консервативный популизм Венгрии

Родственные души

Участие Гарибашвили на слете консерваторов было демонстративным, но далеко не единственным показателем растущего противостояния Тбилиси либеральным западным ценностям. Фото: GOVERNMENT OF GEORGIA

Грузинский премьер называет Виктора Орбана настоящим другом Грузии, который поддерживает членство страны в НАТО и ЕС.

Орбан же хвалит Гарибашвили за пример того, как жить в тени России, сохраняя свою страну и мир в ней.

Венгерские и грузинские политики говорят о схожестях в истории и культуре, об общих ценностях, которые Гарибашвили описывает как «христианские ценности, национальные, патриотичные, семейные ценности».

«Народу Венгрии очень повезло, что у него такой мудрый и дальновидный лидер, он стоит на страже фундаментальных ценностей и является примерным политиком, это боевой христианин», - говорил грузинский премьер.

«Они [власти] хотят показать, что мы не российские, а европейские консерваторы. Такое алиби создается для внутреннего потребления. Видимо, власти получили совет от своих консультантов сбалансировать проблемный для них имидж пророссийской партии тем, что они проевропейские, они за настоящую Европу», - считает политолог Гиа Нодиа.

При этом на самом деле власти как в Грузии, так и в России и Венгрии играют по одним и тем же правилам, пытаясь консолидировать и сохранить власть, полагает исследователь конституционализма из института Gnomon Wise при Университете Грузии Давида Зеделашвили. Одна из характерных черт подобных режимов - опора на относительное большинство в обществе, которое их поддерживает.