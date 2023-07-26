Платить 15 или 28 евро? Разница в стоимости килограмма лисичек на рынках достигает более десяти евро

Ранно, который на Центральном рынке в Таллинне продает собранные в лесах Пыльвамаа лисички, говорит, что еще две недели назад килограмм этих грибов стоил более 30 евро. Сегодня он предлагает их за 24,5 евро, через пару недель, вероятно, еще подешевле. По его словам, интерес к грибам большой: в понедельник по нынешней цене он продал 26 килограммов лисичек, заработав тем самым более 600 евро.