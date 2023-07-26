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Платить 15 или 28 евро? Разница в стоимости килограмма лисичек на рынках достигает более десяти евро

Александра Саарнийт
, журналист
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На Центральном рынке цены на лисички достигали 28 евро за килограмм.
На Центральном рынке цены на лисички достигали 28 евро за килограмм. Фото: Taavi Sepp

Поскольку в лесах Эстонии лисички пока не растут, людям приходится довольствоваться купленным на рынках грибами, цена за килограмм которых, как предполагается, упадет только через несколько недель. По словам микологов, в настоящее время со сбором лисичек может повести главным образом в лесах Южной Эстонии.

Ранно, который на Центральном рынке в Таллинне продает собранные в лесах Пыльвамаа лисички, говорит, что еще две недели назад килограмм этих грибов стоил более 30 евро. Сегодня он предлагает их за 24,5 евро, через пару недель, вероятно, еще подешевле. По его словам, интерес к грибам большой: в понедельник по нынешней цене он продал 26 килограммов лисичек, заработав тем самым более 600 евро.

Помимо Ранно, лисичками торговали как минимум десять человек: самая низкая цена за килограмм составляла 22,5 евро, а максимальная – 28 евро. В среднем цена за килограмм лисичек на Центральном рынке составляла около 25 евро. 

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