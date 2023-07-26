Дом мечты за несколько недель: почему и на какие деньги строятся сборные дома?

«Покупка дома заводского изготовления – хороший вариант, например, для тех, кто располагает необходимыми средствами и хочет за один сезон построить летний домик, баню или даже дом для постоянного проживания. Монтаж таких домов занимает всего несколько дней», - говорит Ребане. Кроме того, клиент может приобрести дом с уже частично выполненными внутренними работами.

Варианты кредитования зависят от типа дома

Если у покупателя есть земельный участок, то процесс получения кредита на модульный или сборный дом мало чем отличается от покупки обычного дома или квартиры. Если же участок еще не приобретен, то финансирование, как правило, осуществляется в два этапа: сначала на участок, а затем на дом. «Более сложная ситуация возникает только в том случае, если изготовитель не готов ждать банковского финансирования и хочет увидеть деньги до того, как здание будет построено», – отмечает Ребане. При этом возникают риски, поэтому необходимо заранее уточнить детали и оформить договор.