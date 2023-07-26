«Кощунство, надругательство над всеми нами». Как матери жертв пытаются бороться с помилованием убийц после их участия в войне

Однако в мае этого года, уже после возвращения Мелконяна с войны в Украине, кассационный суд отменил решение апелляционного суда и направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение. Пересмотр шел в Волгоградском областном суде с участием уже амнистированного Арсена Мелконяна.

При этом участники процесса рассказали Би-би-си, что акта о помиловании никто не видел, так как это «государственная тайна» - в ознакомлении с ним Минобороны отказала даже адвокатам. В суде фигурировала лишь справка об освобождении.

Новое разбирательство заняло полтора месяца. Свое последнее слово Мелконян зачитал в стихах. «Бог молитвы услыхал и Путина он к нам послал», - так, в частности, описывалась в нем вербовка заключенных.

В июле 2023 года Арсена Мелконяна вновь признали виновным в убийстве Романа Гребенюка и приговорили к восьми с половиной годам. Однако, как сказал Би-би-си адвокат Мелконяна и подтвердили в суде, по факту мужчина освобожден от наказания в связи с имеющимся актом о помиловании.

«Он помилован президентом. <Можно ли> оспорить президентский акт о помиловании? Нет», - сухо ответила Би-би-си адвокат родственников Романа Гребенюка. От дальнейших комментариев и она, и близкие погибшего отказались.

При этом в случае именно Арсена Мелконяна есть вероятность, что он все-таки окажется вновь в тюрьме. Правда, за другие преступления - уже после освобождения его обвинили в дезорганизации СИЗО, угрозах убийством бывшей жене и 10-летней дочери, а также СМС-угрозах федеральному судье. Сейчас Мелконян снова в СИЗО.

По сути, объясняет адвокат Ирины Гавриловой Руслан Чихарданов, единственная возможность для матерей увидеть убийц своих детей снова за решеткой - это если помилованные после участия в войне заключенные совершат повторные преступления, те самые «рецидивы».