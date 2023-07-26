Курьеры Wolt бушуют: плати, чтобы работать!

Пожелавший остаться неназванным доставщик рассказал, как со дня он лишился заработка. «Wolt урезал около 30 процентов с заказа, то есть если раньше за 10 км можно было получить около восьми евро, то сейчас это примерно 5,60 евро. По тому же принципу была снижена плата за внутригородские поездки. Например, раньше за 5,5 км выходило около 5,90, а сейчас четыре евро с копейками. Это 30-процентное сокращение очень сильно сказывается на размере моей зарплаты, потому что сначала из нее следует вычесть топливо, страховку и ремонт, и уж потом все остальное: квартплату, коммуналку, еду», - поделился курьер. «Другими словами, по большому счету я должен платить, чтобы работать в Wolt».