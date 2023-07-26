За компьютерное мошенничество может быть назначен денежный штраф или заключение под стражу до трех лет.
За компьютерное мошенничество может быть назначен денежный штраф или заключение под стражу до трех лет. Фото: Elmo Riig/Sakala

В Пайдеском доме суда дала показания женщина, обвиняющаяся в компьютерном мошенничестве.

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