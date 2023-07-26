Rus.Postimees.ee112Для подписчиковКомпьютерная мошенница оформила экспресс-кредиты на десятки тысяч евроrus.postimees.ee26 июля 2023, 10:03Facebook TwitterComments За компьютерное мошенничество может быть назначен денежный штраф или заключение под стражу до трех лет. Фото: Elmo Riig/SakalaВ Пайдеском доме суда дала показания женщина, обвиняющаяся в компьютерном мошенничестве.Facebook TwitterComments Ключевые слова интернеткредитущербкредитыпайдеинтернет-мошенникикомпьютербыстрые кредитыбыстрый кредит Pекомендуем