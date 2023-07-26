Игорь Калакаускас ⟩ Как относиться к советским коллаборантам и депутату Рийгикогу с флагом ЭССР

Яак Валге, задумывая свою выходку (даже если компетентным органам ее удастся определить как гражданский акт), по всей видимости, даже не подозревал, насколько длинным может оказаться список общественных деятелей Эстонии, которых можно смело отнести к коллаборантам. Некоторые из них живы и здоровы, а кое-кто вполне преуспевает.

И если кому-то покажется, что я ломлюсь в открытые двери, то могу возразить, что мне непонятна недосказанность, которая возникла в Эстонии в связи с восстановлением независимости. Если была пятидесятилетняя оккупация (не подвергаю сомнению этот факт, хотя неудобные вопросы повисли в воздухе), то были и те, кто ее поддерживал. Многие построили себе весьма головокружительные номенклатурные карьеры. Не говоря уже о тех, кто числился в агентах КГБ. Их всех простили, и это можно считать актом гуманизма, хотя отдельным товарищам-коммунистам удалось неплохо устроиться и в новых условиях.

Важный вопрос состоит в том, что мы можем считать коллаборационизмом и есть ли срок давности, чтобы преследовать людей за это. Несмотря на эмоциональные заявления отдельных местных деятелей, советскому периоду в истории Эстонии на международном уровне не дано правовой оценки, если не считать общих произносимых политиками фраз и нашего закона о запрете враждебной символики.