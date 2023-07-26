Интервью ⟩ Юри Луйк: нас ждет новая холодная война, которая может продлиться очень долго

- Украина печально известна своим уровнем коррупции, это является проблема для вступления в НАТО?

- Это не проблема. Украина сейчас - совсем другое государство, чем она была в начале войны. Если мы говорим, например, о помощи оружием, то российская пропаганда говорила, что оружие идет налево. Это ложь, западные страны с документальной точностью контролируют, куда идет оружие.

Если бы мы располагали реальной информацией, что что-то идет на сторону, это поставило бы под угрозу поставки оружия. Особенно сейчас, когда Украине предлагают высотехнологичное оружие, разработанное по новейшим технологиям. Поэтому на Западе уверены, что налево ничего не уходит.

Некоторые крупные державы подчеркивали, что важно знать, что представляет из себя страна, которая станет полноправным членом. Членом, наделенным правом вето. Желаемые реформы можно проводить даже во время войны. Ведь они проходят не где-то на Восточном фронте, это в Киеве идет законотворческая работа. Возможно, что Украина будет принята в альянс сразу после окончания войны. В Вильнюсе мы сделали большой шаг в этом направлении.

Первая обеспокоенная реакция украинцев основывалась не столько на тексте итогового документа. Времени было мало, и консультация осталась незавершенной. Сейчас комментарии Украины скорее положительные.

- В СМИ также прозвучало утверждение, что это унизительно для украинцев, поскольку от них ждут большей благодарности?