Ср, 26.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Инспекторы провели проверку на детских площадках: приостановлена работа четырех аттракционов

Rus.Postimees
Facebook Twitter
Comments
Детская площадка. Снимок иллюстративный.
Детская площадка. Снимок иллюстративный. Фото: Sille Annuk

В июне Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) провел проверку безопасности детских услуг на четырех крупных игровых площадках. В ходе проверок были изучены аттракционы и сооружения, а также общий порядок работы на детских площадках и произведена оценка возможных рисков.

В ходе осмотра Департамент защиты прав потребителей и технического надзора проверил состояние и безопасность около 70 различных объектов и аттракционов на детских площадках. Среди них были игровые площадки, приключенческие трассы, батуты, карусели, а также картинг и бамперные машины. В ходе проверки пришлось приостановить работу трех аттракционов или их частей, один аттракцион было решено закрыть из-за высокой степени риска при его использовании.

Серьезные или незначительные недостатки в объектах или постройках были обнаружены на всех четырех игровых площадках. Например, на некоторых аттракционах отсутствовали ограждения, предотвращающие падение с высоты, отсутствовало достаточное напольное покрытие в местах падения, также кое-где существовал риск травмировать глаза. В самодельных игровых домиках существовал риск защемления головы и шеи, падения и вероятность спотыкания между ступенями. Большинство недостатков было вызвано износом в результате эксплуатации и недостаточного уровня обслуживания аттракционов.

Среди недостатков, которые могли привести к более серьезным последствиям, Департамент выделяет следующие:

  • батут не был закреплен должным образом (5);

  • Отсутствие информации о правилах пользования батутом, отсутствие сотрудника (4);

  • Открытый доступ к электрооборудованию/машинам для посторонних лиц (6);

  • использование нуждающегося в обслуживании/неисправного оборудования для обеспечения безопасности (4);

  • незакрепленные защитные сетки в детской комнате (2).

В условиях всех четырех детских площадок есть правило пользования, где сказано, что ответственность за пользование площадкой или аттракционом несет пользователь или родитель. Также были обнаружены проблемы с корректным предоставлением информации. Такое условие противоречит Обязательственно-правовому закону и является ничтожным. Ответственность за использование детской площадки несут обе стороны -поставщик и пользователь. Владелец детской площадки должен обеспечить безопасность предоставляемой услуги – поддерживать и обслуживать аттракционы, следить за тем, чтобы они были в порядке и были безопасны для использования. Также четко и понятно должны быть изложены правила и положения на территории игровой площадки. Пользователь услуги или родители пользователя обязаны соблюдать установленные правила и ограничения (например, по росту, весу, возрасту), а также следить за нормами поведения пользователя игровой площадки.

Положительным моментом является то, что все сотрудники/инструкторы, опрошенные в ходе проверок, были хорошо информированы о месторасположении оборудования для оказания первой помощи, процедурах оказания первой помощи на игровой площадке и роли персонала в оказании помощи и обеспечении безопасности других посетителей.

Операторы площадок уже работают над устранением недостатков, ряд из которых уже устранен или же приняты дополнительные меры по снижению опасности и рисков.

Хотя в ходе инспекции и были обнаружены проблемы, можно сказать, что в целом игровые площадки безопасны. Соблюдение инструкций производителя, своевременное обслуживание аттракционов и оборудования, наглядная информация и соблюдение правил помогают создать безопасную среду, если все посетители соблюдают правила пользования.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх