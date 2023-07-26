Инспекторы провели проверку на детских площадках: приостановлена работа четырех аттракционов

В ходе осмотра Департамент защиты прав потребителей и технического надзора проверил состояние и безопасность около 70 различных объектов и аттракционов на детских площадках. Среди них были игровые площадки, приключенческие трассы, батуты, карусели, а также картинг и бамперные машины. В ходе проверки пришлось приостановить работу трех аттракционов или их частей, один аттракцион было решено закрыть из-за высокой степени риска при его использовании.

Серьезные или незначительные недостатки в объектах или постройках были обнаружены на всех четырех игровых площадках. Например, на некоторых аттракционах отсутствовали ограждения, предотвращающие падение с высоты, отсутствовало достаточное напольное покрытие в местах падения, также кое-где существовал риск травмировать глаза. В самодельных игровых домиках существовал риск защемления головы и шеи, падения и вероятность спотыкания между ступенями. Большинство недостатков было вызвано износом в результате эксплуатации и недостаточного уровня обслуживания аттракционов.

Среди недостатков, которые могли привести к более серьезным последствиям, Департамент выделяет следующие: батут не был закреплен должным образом (5);

Отсутствие информации о правилах пользования батутом, отсутствие сотрудника (4);

Открытый доступ к электрооборудованию/машинам для посторонних лиц (6);

использование нуждающегося в обслуживании/неисправного оборудования для обеспечения безопасности (4);

незакрепленные защитные сетки в детской комнате (2).