Инспекторы провели проверку на детских площадках: приостановлена работа четырех аттракционов

В июне Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) провел проверку безопасности детских услуг на четырех крупных игровых площадках. В ходе проверок были изучены аттракционы и сооружения, а также общий порядок работы на детских площадках и произведена оценка возможных рисков.
В ходе осмотра Департамент защиты прав потребителей и технического надзора проверил состояние и безопасность около 70 различных объектов и аттракционов на детских площадках. Среди них были игровые площадки, приключенческие трассы, батуты, карусели, а также картинг и бамперные машины. В ходе проверки пришлось приостановить работу трех аттракционов или их частей, один аттракцион было решено закрыть из-за высокой степени риска при его использовании.
Серьезные или незначительные недостатки в объектах или постройках были обнаружены на всех четырех игровых площадках. Например, на некоторых аттракционах отсутствовали ограждения, предотвращающие падение с высоты, отсутствовало достаточное напольное покрытие в местах падения, также кое-где существовал риск травмировать глаза. В самодельных игровых домиках существовал риск защемления головы и шеи, падения и вероятность спотыкания между ступенями. Большинство недостатков было вызвано износом в результате эксплуатации и недостаточного уровня обслуживания аттракционов.
Среди недостатков, которые могли привести к более серьезным последствиям, Департамент выделяет следующие:
батут не был закреплен должным образом (5);
Отсутствие информации о правилах пользования батутом, отсутствие сотрудника (4);
Открытый доступ к электрооборудованию/машинам для посторонних лиц (6);
использование нуждающегося в обслуживании/неисправного оборудования для обеспечения безопасности (4);
незакрепленные защитные сетки в детской комнате (2).
В условиях всех четырех детских площадок есть правило пользования, где сказано, что ответственность за пользование площадкой или аттракционом несет пользователь или родитель. Также были обнаружены проблемы с корректным предоставлением информации. Такое условие противоречит Обязательственно-правовому закону и является ничтожным. Ответственность за использование детской площадки несут обе стороны -поставщик и пользователь. Владелец детской площадки должен обеспечить безопасность предоставляемой услуги – поддерживать и обслуживать аттракционы, следить за тем, чтобы они были в порядке и были безопасны для использования. Также четко и понятно должны быть изложены правила и положения на территории игровой площадки. Пользователь услуги или родители пользователя обязаны соблюдать установленные правила и ограничения (например, по росту, весу, возрасту), а также следить за нормами поведения пользователя игровой площадки.
Положительным моментом является то, что все сотрудники/инструкторы, опрошенные в ходе проверок, были хорошо информированы о месторасположении оборудования для оказания первой помощи, процедурах оказания первой помощи на игровой площадке и роли персонала в оказании помощи и обеспечении безопасности других посетителей.
Операторы площадок уже работают над устранением недостатков, ряд из которых уже устранен или же приняты дополнительные меры по снижению опасности и рисков.
Хотя в ходе инспекции и были обнаружены проблемы, можно сказать, что в целом игровые площадки безопасны. Соблюдение инструкций производителя, своевременное обслуживание аттракционов и оборудования, наглядная информация и соблюдение правил помогают создать безопасную среду, если все посетители соблюдают правила пользования.