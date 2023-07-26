Рост цен на сахар делает варенье и другие заготовки особенно дорогими в этом году

Вчера килограмм сахара в Maxima в торговом центре Zeppelin стоил 1,29 евро, а сахар, предлагаемый по акционной цене 1,19 евро за килограмм, был распродан еще в обед.

Созревают ягоды и другие садовые продукты, и хозяйки вновь приступают к заготовке варенья и других заготовок на зиму. Однако перед прилавком с сахаром в магазине их может ждать неприятный сюрприз: по сравнению с прошлым годом цена на этот товар выросла почти вдвое.