Рост цен на сахар делает варенье и другие заготовки особенно дорогими в этом году

Созревают ягоды и другие садовые продукты, и хозяйки вновь приступают к заготовке варенья и других заготовок на зиму. Однако перед прилавком с сахаром в магазине их может ждать неприятный сюрприз: по сравнению с прошлым годом цена на этот товар выросла почти вдвое.
Обзор рынка, проведенное Европейской комиссией, показывает, что цены на сахар резко выросли: если в прошлом году тонна сахара стоила в Европе около 450 евро, то в этом году она подорожала до 814 евро. На цену сахара в последнее время повлияли климатический кризис, рост цен на энергоносители и общая инфляция.