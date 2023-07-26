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Рост цен на сахар делает варенье и другие заготовки в этом году особенно дорогими

Эгели Раудмяэ
, журналист Tartu Postimees
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Вчера килограмм сахара в Maxima в торговом центре Zeppelin стоил 1,29 евро, а сахар, предлагаемый по акционной цене 1,19 евро за килограмм, был распродан еще в обед.
Вчера килограмм сахара в Maxima в торговом центре Zeppelin стоил 1,29 евро, а сахар, предлагаемый по акционной цене 1,19 евро за килограмм, был распродан еще в обед. Фото: Kristjan Teedema

Созревают ягоды и другие садовые продукты, и хозяйки вновь приступают к заготовке варенья и других заготовок на зиму. Однако перед полками с сахаром в магазине их может ждать неприятный сюрприз: по сравнению с прошлым годом цена на этот товар выросла почти вдвое.

Обзор рынка, проведенное Европейской комиссией, показывает, что цены на сахар резко выросли: если в прошлом году тонна сахара стоила в Европе около 450 евро, то в этом году она подорожала до 814 евро. На цену сахара в последнее время повлияли климатический кризис, рост цен на энергоносители и общая инфляция.

Постоянные переговоры

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