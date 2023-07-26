Ласнамяэских подростков зовут на городской рогейн. Призы и подарки лучшим!

«Городской рогейн – это популярные соревнования по спортивному ориентированию, где важна не только скорость, но и смекалка. Мы предлагаем ребятам провести увлекательный день в хорошей компании. Благодаря Raadiku Arendus мы можем предложить победителям ценные призы, которые помогут ребятам лучше подготовиться к предстоящему учебному году», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В среду, 9 августа, в 12 часов в квартале Раадику начнутся соревнования по спортивному ориентированию, они же – городской рогейн Раадику. К участию приглашаются дети и молодежь в возрасте до 18 лет.

Городской рогейн Раадику – это игра по спортивному ориентированию, призванная популяризовать движение и общение среди молодежи. Игра организована сотрудниками Молодежного центра Ласнамяэ совместно с волонтерами.

На месте участникам будет выдана карта с обозначенными на ней точками, по которой будет проходить ориентирование. Всего в игре десять точек, на каждой из которых необходимо выполнить определенное задание или действие. Призы получат те, кто первым выполнит все задания. Призы – подарочные карты различной стоимости в магазин Büroomaailm, которые можно использовать для покупки школьных принадлежностей.

Игра начнется в молодежном штабе Раадику по адресу ул. Раадику, 8б/1-5. Организаторы призывают всех участников прийти не позднее, чем за 10 минут до начала мероприятия. Предварительная регистрация не требуется.