Выезд на фургоне перед поездом привел к ущербу на сумму более 50 000 евро

Водитель фургона Citroen проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом Elron. Данное происшествие стало самым дорогим случаем в рамках дорожного страхования в PZU Kindlustus в первом полугодии этого года.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня в Виру-Кабала в Ляэне-Вирумаа, когда водитель фургона Citroen проигнорировал красный сигнал светофора, запрещающий выезд на железнодорожный переезд, и столкнулся с пассажирским поездом Elron. «Водитель и пассажир автомобиля получили травмы, к счастью, их жизни ничего не угрожает. Сумма материального ущерба составила около 55 000 евро», - сказал Теэт Ярв, руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus.
Второй по сумме ущерба страховой случай, произошедший в первом полугодии, также был связан с железной дорогой. А именно, 13 февраля фургон Volkswagen также выехал на скользкой дороге перед пассажирским поездом Elron возле железнодорожной станции Педья в Йыгевамаа. «Этот несчастный случай в какой-то мере можно назвать счастливым, потому что люди в итоге не пострадали. Однако в результате столкновения фургона с поездом был нанесен денежный ущерб в размере почти 50 000 евро», - сказал Ярв.
Ярв подчеркнул, что при приближении к железнодорожному переезду водитель должен быть предельно внимательным и ехать с такой скоростью, чтобы он мог плавно остановить транспортное средство перед шлагбаумом. Если же шлагбаума нет, то остановить машину необходимо не менее чем в пяти метрах от первого рельса, или же перед соответствующим дорожным знаком, если он установлен. «Водитель может подъезжать к железнодорожному переезду без шлагбаума и светофора только в том случае, если он уверен, что к этому месту не приближается поезд», - подчеркнул Ярв.
Третье по величине дорожно-транспортное происшествие произошло 2 февраля в Ида-Вирумаа на шоссе Таллинн-Нарва, когда водитель поворачивавшего налево BMW не уступил дорогу микроавтобусу Volkswagen, двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения водитель и пассажир Volkswagen и пассажир BMW получили травмы, и скорая помощь увезла всех троих в больницу.
По словам Ярва, при приближении к перекрестку водитель должен быть предельно внимательным и учитывать условия движения на перекрестке. Водитель должен двигаться с такой скоростью, чтобы в случае необходимости он мог остановить транспортное средство и уступить дорогу участникам дорожного движения, которые обладают преимущественным правом проезда.
«Поворачивая налево, вы всегда должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся прямо в противоположном направлении, а также поворачивающим направо, поскольку в такой ситуации водители этих транспортных средств имеют преимущество перед водителем, поворачивающим налево», - подчеркнул Ярв.
В первой половине этого года общая сумма требований по страховым случаям, полученных страховой компанией PZU Kindlustus, составила около 6,5 миллиона евро, в то время как в прошлом году общая сумма требований по страховым случаям составила почти 5 миллионов евро.