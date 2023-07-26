Выезд на фургоне перед поездом привел к ущербу на сумму более 50 000 евро

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня в Виру-Кабала в Ляэне-Вирумаа, когда водитель фургона Citroen проигнорировал красный сигнал светофора, запрещающий выезд на железнодорожный переезд, и столкнулся с пассажирским поездом Elron. «Водитель и пассажир автомобиля получили травмы, к счастью, их жизни ничего не угрожает. Сумма материального ущерба составила около 55 000 евро», - сказал Теэт Ярв, руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus.

ДТП в Виру-Кабала. Фото: PZU Kindlustus

Второй по сумме ущерба страховой случай, произошедший в первом полугодии, также был связан с железной дорогой. А именно, 13 февраля фургон Volkswagen также выехал на скользкой дороге перед пассажирским поездом Elron возле железнодорожной станции Педья в Йыгевамаа. «Этот несчастный случай в какой-то мере можно назвать счастливым, потому что люди в итоге не пострадали. Однако в результате столкновения фургона с поездом был нанесен денежный ущерб в размере почти 50 000 евро», - сказал Ярв.

ДТП возле железнодорожной станции Педья в Йыгевамаа. Фото: PZU Kindlustus