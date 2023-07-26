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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Хорошие новости для балтийского единства, плохие новости для России

Postimees
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Электричество.
Электричество. Фото: Tairo Lutter
  • Эстония достигла соглашения с Латвией и Литвой об отключении от российской электросети
  • Это стало бы пропагандистской победой Кремля, если бы страны Балтии не пришли к соглашению
  • Радует, что к нам прислушались и наши самые близкие соратники и друзья

Во вторник стало известно, что Эстония достигла договоренности с Литвой и Латвией о совместном отключении от российской электросети, которое должно произойти в феврале 2025 года.

Это хорошая новость, ведь всего три недели назад мы писали в колонке Postimees, что «буйная Литва пробьёт трещину в балтийском единстве». А именно, до общественности дошли сообщения о том, что Литва и Эстония серьезно спорят о сроках выхода из российской электросети.

Литовцы обвинили эстонцев в излишней осторожности и хотели, чтобы рассинхронизацию, которая по предыдущему соглашению должна была состояться в 2025 году, перенесли на год вперед.

Сейм Литовской Республики усилил давление, приняв в июне решение о том, что Литва должна иметь возможность выйти из российской электросети уже в первой половине следующего года.

В интервью ERR на прошлой неделе глава Литовской электросети Рокас Масюлис предложил компромисс, согласно которому выход может состояться в середине 2024 года.

Новый лидер Elering Калле Килк заявил Postimees, что за натиском литовцев стоит политическое давление и идеологические соображения. Проще говоря, литовцы хотят прекратить все экономические отношения с Россией, которая ведет преступную войну. По его словам, Литва скорее рискнет всем , чем останется еще на год в составе российской электроэнергетической системы.

Позиция эстонцев более прагматична, поскольку прошлым летом Эстония уже перестала платить России за балансировку электросети. В настоящее время мы бесплатно получаем услугу гарантии системной стабильности от России.

Безусловно, Россия и сама может отключить нас в любой момент, но пока этого не происходит, с точки зрения Эстонии разумно не рисковать и как можно лучше подготовиться к отключению.

Это стало бы пропагандистской победой Кремля, если бы страны Балтии не пришли к соглашению и серьезно поссорились друг с другом во время обсуждений возможности отключения от российской электросети. Поэтому лидеров всех трех стран нужно похвалить за то, что они не позволили расколу прогрессировать.

На данный момент кажется, что прагматичная позиция эстонцев еще сохранилась. Конечно, хлопнуть дверью было бы намного эффективнее, но только если после этого не придется сидеть одному в темноте. В противном случае это была бы великая пропагандистская победа не нас, а Кремля, который смог бы поведать всему миру о том, как Россия отомстила неблагодарным и надменным прибалтам за ссору с ней.

Также пропагандистской победой Кремля стал бы раскол между Эстонией, Латвией и Литвой во время обсуждений возможности отключения от российской электросети. Поэтому лидеров всех трех стран нужно похвалить за то, что они не позволили расколу прогрессировать и вместо национального эгоизма продемонстрировали государственную мудрость, столь редко встречающуюся в последнее время.

При этом стоит подчеркнуть не то, что позиция Эстонии осталась прежней, а то, что к нам прислушались наши ближайшие союзники и друзья. В настоящее время между Эстонией и Латвией проложены две линии электропередач.

Если одна из них выйдет из строя или потребует обслуживания, то это создаст большой риск для обеих стран. Третья линия электропередачи, которую изначально предполагалось завершить в конце 2025 года, будет завершена в ускоренном порядке в начале 2025 года, и вот тогда Эстония будет готова.

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