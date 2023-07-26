КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Хорошие новости для балтийского единства, плохие новости для России

Это хорошая новость, ведь всего три недели назад мы писали в колонке Postimees, что «буйная Литва пробьёт трещину в балтийском единстве». А именно, до общественности дошли сообщения о том, что Литва и Эстония серьезно спорят о сроках выхода из российской электросети.
Литовцы обвинили эстонцев в излишней осторожности и хотели, чтобы рассинхронизацию, которая по предыдущему соглашению должна была состояться в 2025 году, перенесли на год вперед.
Сейм Литовской Республики усилил давление, приняв в июне решение о том, что Литва должна иметь возможность выйти из российской электросети уже в первой половине следующего года.
В интервью ERR на прошлой неделе глава Литовской электросети Рокас Масюлис предложил компромисс, согласно которому выход может состояться в середине 2024 года.
Новый лидер Elering Калле Килк заявил Postimees, что за натиском литовцев стоит политическое давление и идеологические соображения. Проще говоря, литовцы хотят прекратить все экономические отношения с Россией, которая ведет преступную войну. По его словам, Литва скорее рискнет всем , чем останется еще на год в составе российской электроэнергетической системы.
Позиция эстонцев более прагматична, поскольку прошлым летом Эстония уже перестала платить России за балансировку электросети. В настоящее время мы бесплатно получаем услугу гарантии системной стабильности от России.
Безусловно, Россия и сама может отключить нас в любой момент, но пока этого не происходит, с точки зрения Эстонии разумно не рисковать и как можно лучше подготовиться к отключению.