КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Хорошие новости для балтийского единства, плохие новости для России

Это стало бы пропагандистской победой Кремля, если бы страны Балтии не пришли к соглашению и серьезно поссорились друг с другом во время обсуждений возможности отключения от российской электросети. Поэтому лидеров всех трех стран нужно похвалить за то, что они не позволили расколу прогрессировать.

На данный момент кажется, что прагматичная позиция эстонцев еще сохранилась. Конечно, хлопнуть дверью было бы намного эффективнее, но только если после этого не придется сидеть одному в темноте. В противном случае это была бы великая пропагандистская победа не нас, а Кремля, который смог бы поведать всему миру о том, как Россия отомстила неблагодарным и надменным прибалтам за ссору с ней.

Также пропагандистской победой Кремля стал бы раскол между Эстонией, Латвией и Литвой во время обсуждений возможности отключения от российской электросети. Поэтому лидеров всех трех стран нужно похвалить за то, что они не позволили расколу прогрессировать и вместо национального эгоизма продемонстрировали государственную мудрость, столь редко встречающуюся в последнее время.

При этом стоит подчеркнуть не то, что позиция Эстонии осталась прежней, а то, что к нам прислушались наши ближайшие союзники и друзья. В настоящее время между Эстонией и Латвией проложены две линии электропередач.