В Средиземном море установлен новый рекорд

«Мы установили новый рекорд: среднесуточная температура поверхности Средиземного моря составила 28,71℃», – сообщил представитель Испанского института морских наук. Данные, собранные со спутников Copernicus в рамках Европейской программы наблюдения Земли, были проанализированы для оценки средней температуры.

«Последний рекорд, измеренный 23 августа 2003 года, имел медианное значение 28,25℃», – заявил институт. Эти выводы еще не были подтверждены космической программой.

Такие температуры представляют угрозу для морской жизни. Исследования, проведенные в Средиземном море в период с 2015 по 2019 год, показали, что численность почти 50 морских видов, включая кораллы и моллюски, значительно уменьшилась.

В течение всего июля в Средиземноморском регионе наблюдались рекордные волны тепла. Этот регион уже давно называют очагом изменения климата.