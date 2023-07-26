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В Средиземном море установлен новый рекорд

Postimees
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Люди пытаются спастись от аномальной жары в Средиземном море, когда вода уже не очень-то и прохладная.
Люди пытаются спастись от аномальной жары в Средиземном море, когда вода уже не очень-то и прохладная. Фото: Valery Hache

В понедельник испанские ученые сообщили, что температура поверхности Средиземного моря достигла самой высокой за всю историю наблюдений температуры.

«Мы установили новый рекорд: среднесуточная температура поверхности Средиземного моря составила 28,71℃», – сообщил представитель Испанского института морских наук. Данные, собранные со спутников Copernicus в рамках Европейской программы наблюдения Земли, были проанализированы для оценки средней температуры.

«Последний рекорд, измеренный 23 августа 2003 года, имел медианное значение 28,25℃», – заявил институт. Эти выводы еще не были подтверждены космической программой.

Такие температуры представляют угрозу для морской жизни. Исследования, проведенные в Средиземном море в период с 2015 по 2019 год, показали, что численность почти 50 морских видов, включая кораллы и моллюски, значительно уменьшилась.

В течение всего июля в Средиземноморском регионе наблюдались рекордные волны тепла. Этот регион уже давно называют очагом изменения климата.

Представители Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) предупредили, что более 20 процентов рыбы и беспозвоночных, выловленных в Средиземном море, могут исчезнуть к 2060 году, если глобальное потепление превысит целевой показатель в 1,5 градуса, установленный Парижским соглашением по климату.

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