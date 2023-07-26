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Исследователи надеются получить окончательный ответ на вопрос, что погубило паром «Эстония»

Неле Куллеркупп
, журналист
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Со дна Балтийского моря подняли аппарель парома «Эстония».
Со дна Балтийского моря подняли аппарель парома «Эстония». Фото: Madis Veltman

Вчера со дна Балтийского моря была поднята носовая аппарель парома «Эстония». На исследовательском судне Viking Reach ее доставили в южный порт Палдиски.

По словам руководителя Эстонского центра расследований инцидентов в сфере безопасности (OJK) Мярта Отса, на основании первоначального осмотра аппарели он не слишком оптимистичен в отношении того, что благодаря взятым пробам эксперты обнаружат что-то иное, чем то, что было подтверждено официальными отчетами, опубликованными полгода назад.

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