Исследователи надеются получить окончательный ответ на вопрос, что погубило паром «Эстония»

По словам руководителя Эстонского центра расследований инцидентов в сфере безопасности (OJK) Мярта Отса, на основании первоначального осмотра аппарели он не слишком оптимистичен в отношении того, что благодаря взятым пробам эксперты обнаружат что-то иное, чем то, что было подтверждено официальными отчетами, опубликованными полгода назад.