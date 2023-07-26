Протест ⟩ «Кая Каллас, приезжай, поживи у меня неделю. Тогда узнаешь, что такое Эстония».

Во вторник днем Сынаялг, одетый в красную кофту с логотипом Ferrari, сидел на корточках возле Maxima с куском картона. Сегодня он сидит уже второй день и говорит, что может еще долго так сидеть. «Зачем? Мой собственный доход составляет всего 315 евро. Но я как-то справляюсь. Но, глядя на окружающий мир, я изрядно краснею», - сказал 56-летний Сынаялг.