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Протест ⟩ «Кая Каллас, приезжай, поживи у меня неделю. Тогда узнаешь, что такое Эстония».

Ричард Сярк
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Дворник Хейнар Сынаялг приглашает главу правительства взглянуть на то, что на самом деле представляет собой жизнь в Эстонии.
Дворник Хейнар Сынаялг приглашает главу правительства взглянуть на то, что на самом деле представляет собой жизнь в Эстонии. Фото: Elmo Riig

Хейнар Сынаялг, работающий дворником на улице Вакзали возле Maxima в Вильянди, написал эти слова премьер-министру на куске картона, найденном в мусорном баке. Цель этого протеста, по его словам, - пригласить главу правительства приехать и своими глазами увидеть, какой жизнью мы живем на самом деле.

Во вторник днем Сынаялг, одетый в красную кофту с логотипом Ferrari, сидел на корточках возле Maxima с куском картона. Сегодня он сидит уже второй день и говорит, что может еще долго так сидеть. «Зачем? Мой собственный доход составляет всего 315 евро. Но я как-то справляюсь. Но, глядя на окружающий мир, я изрядно краснею», - сказал 56-летний Сынаялг.

Дома только холодная вода

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