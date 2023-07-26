Полезно: как создать эффективное объявление о продаже в интернете подержанных вещей

Среди жителей Эстонии растет интерес к интернет-платформам, торгующим подержанными товарами. Согласно исследованию электронной коммерции, проведенному логистической компанией DPD, до 64% постоянных покупателей в интернете покупают или продают товары на платформах личного общения.
Платформы для покупок и продаж становятся все более популярными в Эстонии. «Только в прошлом году более 250 000 товаров нашли новых владельцев через платформу Yaga, что свидетельствует об интересе жителей Эстонии к товарам вторичного использования», - говорит руководитель платформы Yaga Ауне Аунапуу.
Сначала оцените состояние товара
Продавая лишние вещи, Аунапуу рекомендует начинать с сортировки вещей, а затем следует критически оценить состояние выбранных для продажи: они должны быть целыми и чистыми. «Неплохо начать с сезонных товаров, потому что, как и в розничной торговле, люди в первую очередь ищут товары, которые можно использовать или носить сразу», - говорит Аунапуу.
Модель и инфлюэнсер Аделине Вахер-Вахтер также считает, что выставленные на продажу товары должны быть в хорошем состоянии. «Состояние товара должно быть таким, что вы купили бы его и для себя», - отметила Аделине Вахер-Вахтер.
Фотография скажет больше, чем тысяча слов
Согласно исследованию DPD, более половины постоянных интернет-покупателей продают товары через различные платформы. Основными причинами использования платформ личных продаж было желание дать новую жизнь ненужным владельцам вещам, что также может увеличить свободное пространство в шкафу.
Покупатели, однако, считают главным преимуществом возможность приобретать товары дешевле и сокращать чрезмерное потребление и, следовательно, нагрузку на окружающую среду. В то же время опрос DPD показал, что по сравнению со средними показателями по Европе эстонские потребители больше заботятся об устойчивом развитии.
Самые популярные товары обычно находят новый дом на платформе Yaga всего за несколько минут, поэтому важны фотографии хорошего качества.
Хорошее фото, с одной стороны, привлекает покупателя, а с другой - способствует укреплению доверия к продавцу, поскольку покупатель получает более полное представление о товаре перед совершением покупки. По словам Аунапуу, для одежды более популярны объявления, в которых предмет одежды можно увидеть и сзади, потому что так покупатель может лучше оценить предмет.
По словам Вахер-Вахтер, идеальная фотография продукта требует чистого и четкого фона и большого количества света.
«Как правило, дневной свет - это лучший свет. Камера может быть установлена в портретный режим, который размывает фон и делает объект более сфокусированным», - сказала она.
По словам Вахер-Вахтер, самая большая ошибка, которую люди совершают, когда речь заходит о рекламе, - это некачественная фотография. «У вас может быть очень хороший и красивый товар, но если качество изображения, освещение и расположение неудовлетворительные, эта фотография может оттолкнуть покупателя», - считает она.
Разумная цена
Текст рекламного объявления и разумная цена очень важны. «Описание товара должно передать самую важную информацию о нем. Иногда также хорошо добавить цену, по которой товар был куплен или по какой цене аналогичный новый товар в данный момент может быть доступен в магазине. Это дает покупателю представление о том, какова реальная стоимость продукта в розничной торговле», - сказала Вахер-Вахтер.
Еще один прием: проверить ценовой диапазон, в котором другие продавцы выставляют свои аналогичные товары на платформе, чтобы предлагаемый вами товар был конкурентоспособным. «Также стоит помнить, что в случае с использованным товаром цена должна быть значительно ниже розничной», - говорит Аунапуу.