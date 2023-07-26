Полезно: как создать эффективное объявление о продаже в интернете подержанных вещей

Самые популярные товары обычно находят новый дом на платформе Yaga всего за несколько минут, поэтому важны фотографии хорошего качества.

Хорошее фото, с одной стороны, привлекает покупателя, а с другой - способствует укреплению доверия к продавцу, поскольку покупатель получает более полное представление о товаре перед совершением покупки. По словам Аунапуу, для одежды более популярны объявления, в которых предмет одежды можно увидеть и сзади, потому что так покупатель может лучше оценить предмет.

Аделине Вахер-Вахтер. Фото: личный архив.

По словам Вахер-Вахтер, идеальная фотография продукта требует чистого и четкого фона и большого количества света.

«Как правило, дневной свет - это лучший свет. Камера может быть установлена ​​в портретный режим, который размывает фон и делает объект более сфокусированным», - сказала она.

По словам Вахер-Вахтер, самая большая ошибка, которую люди совершают, когда речь заходит о рекламе, - это некачественная фотография. «У вас может быть очень хороший и красивый товар, но если качество изображения, освещение и расположение неудовлетворительные, эта фотография может оттолкнуть покупателя», - считает она.

Разумная цена

Текст рекламного объявления и разумная цена очень важны. «Описание товара должно передать самую важную информацию о нем. Иногда также хорошо добавить цену, по которой товар был куплен или по какой цене аналогичный новый товар в данный момент может быть доступен в магазине. Это дает покупателю представление о том, какова реальная стоимость продукта в розничной торговле», - сказала Вахер-Вахтер.