Заемщики новых кредитов на покупку жилья вынуждены платить беспрецедентные процентные ставки

Объем жилищных кредитов, выданных в Эстонии домохозяйствам в июне, составил 185 миллионов евро, что на 9 миллионов евро больше, чем в мае, но на 30 миллионов евро меньше, чем за то же время в прошлом году.

Автомобили были приобретены в лизинг на сумму в 30 миллионов евро, что на миллион евро меньше, чем в прошлом месяце, но на миллион евро больше, чем за то же время в прошлом году. В июне было выдано кредитов по кредитным картам на сумму 57 миллионов евро.

Объем просроченных кредитов домохозяйств более чем на 60 дней составил 28 млн евро, из них 13 млн евро - просроченные жилищные кредиты. Жилищные кредиты с просроченной задолженностью по-прежнему составляли 0,1 процента соответствующего кредитного портфеля.

Объем вкладов населения составил 11,5 млрд евро, что на 82 млн евро больше, чем в прошлом месяце, и на 310 млн евро больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем срочных вкладов за год увеличился на 90 процентов.

Процентная ставка по автолизингу также продолжила расти - средняя процентная ставка по автолизингу, выданному домохозяйствам в июне, составила 5,87%. За месяц процентная ставка выросла на 0,12 процентного пункта, а за год - на 3,43 процентного пункта.