Ср, 26.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Заемщики новых кредитов на покупку жилья вынуждены платить беспрецедентные процентные ставки

BNS
Facebook Twitter
Comments
Повышение ставок. Иллюстративное фото
Повышение ставок. Иллюстративное фото Фото: Sander Ilvest

Средняя процентная ставка по новым обеспеченным жилищным кредитам домохозяйствам, то есть новым договорам, а не поправкам к договорам, составила 5,44 процента. Это на 0,21 процентного пункта выше, чем в прошлом месяце, и на 3,38 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем жилищных кредитов, выданных в Эстонии домохозяйствам в июне, составил 185 миллионов евро, что на 9 миллионов евро больше, чем в мае, но на 30 миллионов евро меньше, чем за то же время в прошлом году.

Автомобили были приобретены в лизинг на сумму в 30 миллионов евро, что на миллион евро меньше, чем в прошлом месяце, но на миллион евро больше, чем за то же время в прошлом году. В июне было выдано кредитов по кредитным картам на сумму 57 миллионов евро.

Объем просроченных кредитов домохозяйств более чем на 60 дней составил 28 млн евро, из них 13 млн евро - просроченные жилищные кредиты. Жилищные кредиты с просроченной задолженностью по-прежнему составляли 0,1 процента соответствующего кредитного портфеля.

Объем вкладов населения составил 11,5 млрд евро, что на 82 млн евро больше, чем в прошлом месяце, и на 310 млн евро больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем срочных вкладов за год увеличился на 90 процентов.

Процентная ставка по автолизингу также продолжила расти - средняя процентная ставка по автолизингу, выданному домохозяйствам в июне, составила 5,87%. За месяц процентная ставка выросла на 0,12 процентного пункта, а за год - на 3,43 процентного пункта.

Средняя процентная ставка по срочным депозитам составила 3,53 процента, последний раз выше этого значения средняя процентная ставка по срочным депозитам была в 2008 году. В прошлом месяце ставка составляла 2,74 процента, а в то же время в прошлом году - 0,43 процента.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх