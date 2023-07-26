Фото ⟩ На продажу выставлена дача, находящаяся на берегу самой длинной реки Эстонии

Площадь земельного участка составляет два гектара, из них 1,1 га – лесные угодья. На участке построены жилой дом, баня, колодец, сухой туалет и сарай. Электричество обеспечивается солнечными панелями, а его излишки можно накапливать.

Дача на берегу реки Выханду. Фото: KV.EE

Собственно дача состоит из одной комнаты с кухней, где имеются вся необходимая мебель и техника. Кроме того, есть кладовка и сухой туалет. Стены и полы должным образом изолированы, так что дачу можно считать подходящей для круглогодичного проживания. Топите печь и наслаждайтесь: дрова можно привезти из собственного леса.

Участок граничит с рекой Выханду. Это – самая длинная река, протекающая по территории Эстонии. Она начинается у деревни Саверна и впадает в Ляммиярве у Выыпсу. Длина Выханду составляет 162 километра. Каждый год на реке проходит крупнейший в мире гребной марафон протяженностью 100 км, в котором принимают участие 1500 лодок.

Дача на берегу реки Выханду. Фото: KV.EE

На берегу реки построена модная баня в виде трубы, а также гостевой дом в том же стиле. Оба строения произведены компанией Ecosauna.

Дача на берегу реки Выханду. Фото: KV.EE

До границы недвижимости ведет гравийная дорога, которую обслуживает волостная управа. Город Выру находится в 18 километрах от дачи, а ближайший продуктовый магазин в трех километрах - в Леэви.