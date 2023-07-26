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В Киеве демонтируют герб СССР на «Родине-матери»

До конца лета киевляне увидят обновленный монумент
rus.postimees.ee
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«Родина-мать» в Киеве.
«Родина-мать» в Киеве. Фото: Savva Danylchenko / Shutterstock.com

В Киеве продолжаются работы по демонтажу герба СССР на монументе «Родина-мать». Вместо советской символики там вскоре появится герб Украины, сообщает Telrgraf.

Новое видео с места событий публикуют в Телеграм-канале Минкульта.

Предварительно, работы должны завершиться до Дня Независимости Украины - 24 августа.

Также в Минкульте рассказали, что тризуб для «Родины-матери» будет изготовлен из европейского металла. Изначально его хотели изготовить из стали «Запорожстали».

Рабочие готовятся к демонтажу герба Советского Союза со щита монумента «Родина-мать», который будет заменен гербом Украины. 24 июля 2023 года.
Рабочие готовятся к демонтажу герба Советского Союза со щита монумента «Родина-мать», который будет заменен гербом Украины. 24 июля 2023 года. Фото: Kirill Chubotin

«Предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы», - рассказали в Минкульте.

Там же заверили, что использование стали только европейского производителя никак не отразится на смете проекта. Как и прежде за металл заплатят 400 000 грн (около 9 770 евро).

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