В Киеве демонтируют герб СССР на «Родине-матери»

В Киеве продолжаются работы по демонтажу герба СССР на монументе «Родина-мать». Вместо советской символики там вскоре появится герб Украины, сообщает Telrgraf.
Новое видео с места событий публикуют в Телеграм-канале Минкульта.
Предварительно, работы должны завершиться до Дня Независимости Украины - 24 августа.
Также в Минкульте рассказали, что тризуб для «Родины-матери» будет изготовлен из европейского металла. Изначально его хотели изготовить из стали «Запорожстали».
«Предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы», - рассказали в Минкульте.
Там же заверили, что использование стали только европейского производителя никак не отразится на смете проекта. Как и прежде за металл заплатят 400 000 грн (около 9 770 евро).