В Киеве демонтируют герб СССР на «Родине-матери»

Новое видео с места событий публикуют в Телеграм-канале Минкульта.

Предварительно, работы должны завершиться до Дня Независимости Украины - 24 августа.

Также в Минкульте рассказали, что тризуб для «Родины-матери» будет изготовлен из европейского металла. Изначально его хотели изготовить из стали «Запорожстали».

Рабочие готовятся к демонтажу герба Советского Союза со щита монумента «Родина-мать», который будет заменен гербом Украины. 24 июля 2023 года. Фото: Kirill Chubotin

«Предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы», - рассказали в Минкульте.