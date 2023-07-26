У машины Тянака опять начались проблемы с двигателем, его снова пришлось менять

На «ралли Эстония» забарахливший двигатель лишил Тянака надежд на победу – из-за того, что мотор пришлось менять, гонщика оштрафовали пятью минутами. Из-за этого он занял лишь восьмое место.

Малкольм Уилсон, владелец M-Sport, подтвердил Postimees, что во вторник у Тянака возникла аналогичная проблема во время тестов «ралли Финляндия», и в машине пришлось заменить источник питания.

Однако Уилсон не мог сказать, что вызвало проблему.

«Несомненно, это нас тревожит. Сейчас проблему изучают, и я пока не могу сказать, почему это произошло», — признался Уилсон.