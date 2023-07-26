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У машины Тянака опять начались проблемы с двигателем, его снова пришлось менять

rus.postimees.ee
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Отть Тянак на "ралли Эстония".
Отть Тянак на "ралли Эстония". Фото: Sander Ilvest

У ведущего пилота раллийной команды M-Sport Оття Тянака опять начались проблемы с двигателем. Мотор пришлось снова менять.

На «ралли Эстония» забарахливший двигатель лишил Тянака надежд на победу – из-за того, что мотор пришлось менять, гонщика оштрафовали пятью минутами. Из-за этого он занял лишь восьмое место.

Малкольм Уилсон, владелец M-Sport, подтвердил Postimees, что во вторник у Тянака возникла аналогичная проблема во время тестов «ралли Финляндия», и в машине пришлось заменить источник питания.

Однако Уилсон не мог сказать, что вызвало проблему.

«Несомненно, это нас тревожит. Сейчас проблему изучают, и я пока не могу сказать, почему это произошло», — признался Уилсон.

Уилсон пояснил, что речь идет о двигателе, предназначенном для тестовых заездов, у которого накатан куда больший километраж, чем у того мотора, который сломался на прошлых соревнованиях. Пока неизвестно, является ли это общей проблемой моторов или же речь идет о случайном совпадении.

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