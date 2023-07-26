На мели: большинство эстонцев ищут дополнительную работу

Недавний опрос CV Keskus показывает, что 59 процентов людей задумывались о дополнительной работе наряду с основной. При этом 41 процент опрошенных считают свою работу довольно хорошим местом, чтобы не думать о дополнительном заработке.

Основные причины для поиска дополнительной работы связаны с финансовой стабильностью и самореализацией. Свыше 80 процентов респондентов выразили желание увеличить свой ежемесячный доход для достижения лучшего уровня жизни. Поиск дополнительной работы дает возможность покрыть непредвиденные расходы, отложить средства на будущее или осуществить мечты, на которые может не хватить базовой зарплаты, сообщил CV Keskus.

Помимо экономических мотивов, 40 процентов ручастников опроса выделили желание расширить свой опыт и кругозор. 30 процентов респондентов хотят найти подработку, чтобы увеличить свои инвестиционные возможности.

«Результаты опроса отражают растущий интерес к возможностям дополнительной работы, что позволит людям разнообразить свой портфель навыков и обрести дополнительную финансовую стабильность», - сказала менеджер по маркетингу CV-Online Карла Одер. «Поиск дополнительной работы становится все более популярным способом увеличения дохода и улучшения качества жизни».