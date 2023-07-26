Фото ⟩ Маленький ребенок вышел на подоконник четвертого этажа

Сегодня около десяти часов утра случайный прохожий увидел ужасающее зрелище в многоквартирном доме по адресу Туру, 11, в самом центре Тарту, напротив водного центра Аура: маленький ребенок смотрел в открытое окно квартиры на четвертом этаже и затем вышел на внешний подоконник.
По словам очевидца, живущего по соседству, он уже больше недели замечает одного и того же ребенка, прыгающего на подоконнике за закрытым окном в комнате.
«Сегодня он, видимо, впервые открыл окно», - сказал свидетель, добавив, что ребенок был на подоконнике около минуты, прежде чем родители заметили его и затащили в комнату.
О происшествии также сообщили в полицию.