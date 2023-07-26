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Фото ⟩ Маленький ребенок вышел на подоконник четвертого этажа

Вейки Ояперв
, журналист Tartu Postimees
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Сегодня около 10 часов утра маленький ребенок вышел на подоконник четвертого этажа жилого дома на улице Туру, 11.
Сегодня около 10 часов утра маленький ребенок вышел на подоконник четвертого этажа жилого дома на улице Туру, 11. Фото: Erakogu

Сегодня около десяти часов утра случайный прохожий увидел ужасающее зрелище в многоквартирном доме по адресу Туру, 11, в самом центре Тарту, напротив водного центра Аура: маленький ребенок смотрел в открытое окно квартиры на четвертом этаже и затем вышел на внешний подоконник.

По словам очевидца, живущего по соседству, он уже больше недели замечает одного и того же ребенка, прыгающего на подоконнике за закрытым окном в комнате.

«Сегодня он, видимо, впервые открыл окно», - сказал свидетель, добавив, что ребенок был на подоконнике около минуты, прежде чем родители заметили его и затащили в комнату.

О происшествии также сообщили в полицию.

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