Нержавеющая легенда «тяжелого металла» покажет в Таллинне необычное соло

69-летний Джоуи Де Майо — легендарный бас-гитарист группы Manowar, сонграйтер, писатель, продюсер и музыкальный предприниматель. В 1980 году он создал группу Manowar, которую нередко называют законодательницей true metal. Это не столько стиль, сколько кредо группы, которое уже более 40 лет строится на «крестовом походе» против так наз. false metal - «фальшивого металла». Музыканты Manowar видят фальшь в упрощенной эстрадной музыке групп «легкого металла», вошедших в моду в 1980-е годы благодаря телевизионной ротации. Manowar называли их врагами и шли на них войной.

Команда, выпустившая за свою карьеру 14 студийных и три концертных альбома, успешно работает по сей день, хотя уже с 2017 года «прощается» с фанатами. Это вполне законный маркетинговый ход, к которому прибегают многие культовые исполнители. В январе этого года практически при полном аншлаге Manowar выступали в Таллинне на Unibet Arena.

Во время создания группы Джоуи де Майо работал техником сцены и сопровождающим тура у Black Sabbath, которые оказали на него рещающее влияние. Особый строй его инструмента, разивающий технику Гизера Батлера, широчайший диапазон приемов, изобретательность и виртуозность сложных сольных партий давно стали визитной карточкой группы и вывели технику бас-гитары в стиле хеви-метал на принципиально новый уровень.

Однако в Таллинн легендарный музыкант привезет свое стенд-ап-шоу «Words of Power: Spoken Word Tour 2023» Джои пригласит собравшихся в небольшое историческое путешествие, в ходе которого расскажет автобиографическую историю 10-летнего мальчика, решившего собрать группу под влиянием велиуих музыкантов своего детства. В этой истории найдется место поискам призвания и преодолению трудностей на пути к Manowar, который стал делом всей жизни. Прозвучат смешные, шокирующие и неизменно правдивые истории. Не стоит упускать возможность послушать рассказы легенды о времени и о себе.

Джоуи де Майо с основным инструментом. Фото: Baltic Live Agency