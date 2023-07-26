Беженцев, прервавших языкое обучение, попросят вернуть потраченные на них деньги

Расходы могут быть возмещены только в том случае, если получатель международной защиты ранее участвовал в языковом курсе. Если он не зарегистрировался на курс, возместить затраты невозможно.

В пояснительной записке к проекту было указано, что по состоянию на апрель на уровень А1 было направлено 10 000 человек, из них 2 546 человек закончили курс, 5 229 – начали, 467 ожидают начала курса – то есть 8 242 физических лиц откликнулись на призыв, что составляет 82 процента всех приглашенных. Из 2 546 человек 2 341 слушатель курса, или 92 процента, успешно закончили курс, то есть посетили не менее 80 процентов уроков.

«Важно подчеркнуть, что в случае вынужденной миграции мотивация к адаптации, как правило, ниже, чем в случае обычной миграции, а в случае с этой целевой группой ситуацию осложняет и то, что большинство повседневных дел возможно выполнить на русском языке, который является очень распространенным языком среди целевой группы», – говорится в пояснительной записке.

По данным Министерства культуры, спрос на языковое образование превышает предложение.

Это означает, что государство на сегодняшний день ежегодно предлагает примерно 15 000 мест на курсах по изучению языка, что соответствует возможностям образовательного рынка. На данный момент временную защиту получили только 23 тысячи взрослых. Из них 13 000 еще не было предложено языковое обучение», констатируют в министерстве.