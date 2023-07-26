ФОТО ⟩ В хаапсалуский железнодорожный музей поступил уникальный экспонат

Музей приобрел вагон-проводник по цене металлолома, а перед тем, как привезти его в музей, вагон получил новый и свежий слой краски. Ведущий вагон в хорошем состоянии является уникальным экспонатом железнодорожной и промышленной истории как в эстонском, так и в европейском контексте.

Перевозку вагона в Хаапсалу поддержало Министерство культуры.

Сегодняшний день, 26 июля, также можно считать днем ​​рождения дизельного движения в Эстонии, потому что 26 июля 1935 года на линии Таллинн-Хаапсалу начал курсировать первый в Эстонии дизельный поезд «Летучий западник». Таким образом, линия Таллинн-Хаапсалу является колыбелью движения дизельных поездов в Эстонии.

В следующем году Эстония будет отмечать столетие движения электропоездов. 20 сентября 1924 года на линии Таллинн-Пяэскюла начали курсировать электропоезда в качестве первых моторизованных поездов.