В подвешенном состоянии. МОК не спешит пускать россиян и белорусов на Олимпиаду

Из-за развязанной Россией войны в Украине на российских и белорусских спортсменов были наложены санкции – их отстранили от международных соревнований. До сих пор остается открытым вопрос об их участии в Олимпийских Играх, которые состоятся в 2024 году в Париже.
Международный олимпийский комитет в марте выпустил рекомендацию о допуске спортсменов из стран-агрессоров на международные соревнования. Некоторые федерации воспользовались этой возможностью, чем вызвали бурю негодования не только в Украине.
Однако с Олимпиадой все не так просто и быстрого решения ждать не приходится. Многие надеялись на октябрь – упоминалось, что вопрос будут обсуждать на осенней сессии МОК в Индии, но, как оказалось, конкретных сроков по вынесению важного решения все же нет.
Более того, Томас Бах, глава МОК отметил, что «нам кажется, что если мы установим определенный срок, то столкнемся с ситуацией, когда все хорошо ведут себя до этой даты, а потом все выходит из-под контроля».
В среду, 26 июля, МОК разослал приглашения на Игры в Париже 203 из 206 Национальным олимпийским комитетам — всем, кроме России и Белоруссии, а также Гватемалы.
«Мы будем пристально следить за тем, что происходит на отборочных, квалификационных состязаниях, потому что хотим быть как можно более уверены, что все, кого касаются рекомендации и Олимпийская хартия, соблюдают букву и дух этих условий. Как только у нас будет четкая картина, мы примем решение», — сказал Бах.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.