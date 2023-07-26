В подвешенном состоянии. МОК не спешит пускать россиян и белорусов на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет в марте выпустил рекомендацию о допуске спортсменов из стран-агрессоров на международные соревнования. Некоторые федерации воспользовались этой возможностью, чем вызвали бурю негодования не только в Украине.

Однако с Олимпиадой все не так просто и быстрого решения ждать не приходится. Многие надеялись на октябрь – упоминалось, что вопрос будут обсуждать на осенней сессии МОК в Индии, но, как оказалось, конкретных сроков по вынесению важного решения все же нет.

Более того, Томас Бах, глава МОК отметил, что «нам кажется, что если мы установим определенный срок, то столкнемся с ситуацией, когда все хорошо ведут себя до этой даты, а потом все выходит из-под контроля».

В среду, 26 июля, МОК разослал приглашения на Игры в Париже 203 из 206 Национальным олимпийским комитетам — всем, кроме России и Белоруссии, а также Гватемалы.

«Мы будем пристально следить за тем, что происходит на отборочных, квалификационных состязаниях, потому что хотим быть как можно более уверены, что все, кого касаются рекомендации и Олимпийская хартия, соблюдают букву и дух этих условий. Как только у нас будет четкая картина, мы примем решение», — сказал Бах.