Цахкна: российских и белорусских спортсменов нельзя допускать на Олимпийские игры под предлогом нейтралитета

Министры иностранных дел приветствуют недавнее заявление МОК о том, что Россия и Беларусь не получат официальных приглашений на летние Олимпийские игры 2024 года, но подчеркнули, что их спортсменам нельзя давать возможность вернуться на олимпийскую арену в Париже под видом нейтралитета.

«Россия всегда использовала спорт как политический инструмент, и в последние годы мы видим, как агрессор использует присутствие "нейтральных" спортсменов на международных соревнованиях в национальной пропаганде, тем самым легитимизируя свои политические решения. Поэтому одна из крупнейших и влиятельнейших спортивных организаций мира не должна допускать или предлагать какое-либо ослабление ограничений, наложенных на спортсменов России и Беларуси, которые также участвуют в войне», - подчеркнул Цахкна в заявлении.

По словам Цахкны, нельзя игнорировать растущую обеспокоенность спортсменов и спортивных организаций по всему миру возможным решением допустить спортсменов из стран-агрессоров к соревнованиям с украинцами, которым одновременно приходится защищать свою страну и свободу.

«У многих украинских спортсменов нет шансов вернуться на международную спортивную арену из-за войны, сотни спортсменов погибли или получили ранения. Украинские спортивные сооружения также были разрушены в результате преднамеренных атак России на гражданскую инфраструктуру», - сказал он.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали МОК защитить принципы Олимпийской хартии и серьезно рассмотреть свой подход к участию российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх.