Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с публичным обращением к Международному олимпийскому комитету (МОК) сегодня, 26 июля, за год до парижской Олимпиады, чтобы подчеркнуть, что ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнования должны оставаться, пока продолжается война против Украины.
Цахкна: российских и белорусских спортсменов нельзя допускать на Олимпийские игры под предлогом нейтралитета
Министры иностранных дел приветствуют недавнее заявление МОК о том, что Россия и Беларусь не получат официальных приглашений на летние Олимпийские игры 2024 года, но подчеркнули, что их спортсменам нельзя давать возможность вернуться на олимпийскую арену в Париже под видом нейтралитета.
«Россия всегда использовала спорт как политический инструмент, и в последние годы мы видим, как агрессор использует присутствие "нейтральных" спортсменов на международных соревнованиях в национальной пропаганде, тем самым легитимизируя свои политические решения. Поэтому одна из крупнейших и влиятельнейших спортивных организаций мира не должна допускать или предлагать какое-либо ослабление ограничений, наложенных на спортсменов России и Беларуси, которые также участвуют в войне», - подчеркнул Цахкна в заявлении.
По словам Цахкны, нельзя игнорировать растущую обеспокоенность спортсменов и спортивных организаций по всему миру возможным решением допустить спортсменов из стран-агрессоров к соревнованиям с украинцами, которым одновременно приходится защищать свою страну и свободу.
«У многих украинских спортсменов нет шансов вернуться на международную спортивную арену из-за войны, сотни спортсменов погибли или получили ранения. Украинские спортивные сооружения также были разрушены в результате преднамеренных атак России на гражданскую инфраструктуру», - сказал он.
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали МОК защитить принципы Олимпийской хартии и серьезно рассмотреть свой подход к участию российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх.
«Это необходимо сделать ради спортивного сообщества Украины, а также ради спортсменов и будущих поколений всего мира, которые хотят жить в мире, где агрессия как политический инструмент полностью дискредитирована, а ценности важные для нас остаются», - подчеркнули министры иностранных дел.